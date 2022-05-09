後指部前指揮官姜振中 接任退輔會副主委

俄烏戰事仍未結束，這場戰爭也引起國際關注兩岸情勢的發展是戰是和，美國紐澤西西東大學和平與衝突研究中心主任汪錚在國家利益雜誌撰文，以台灣萬勿錯誤解讀烏克蘭為題，分析美中台三方面對俄烏戰事，千萬不應該有錯誤的認識，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，這才是正確的認識。

2022-05-09 12:40