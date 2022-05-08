空軍提出「下一代主力戰機」報告 仍將與美方合作打造

空軍司令部向立法院提出「下一代主力戰機」報告表示，中科院自108年起就開始「自製下一代先進高性能戰機」關鍵技術研發計畫，表示仍將與美方合作此案。據了解，相關計畫將整合中型的渦輪扇動機、航電與飛行控制系統，打造我新型主力戰機。

對於第三代戰機研發原型機計畫是否將納入明（112）年空軍預算額度，空軍司令部今天表示，國軍相關武器需求，均依敵情威脅與軍種作戰實需進行規劃，適切籌建國防武力；下一代戰機武器裝備研發已依作戰需求規劃進行，以因應未來敵情威脅。官員則說，仍屬中科院科研計畫範疇。

立法院表示，為蒐集國內外最新航空科技資訊及世界各國武器裝備資料，並配合中科院執行相關研發作業，以建立空軍未來兵力籌建及購置武器裝備的參考；另考量我國現有主力戰機，包括F-16型機、幻象型機及IDF型機等戰機，皆已服役多年，應積極籌建下一代主力戰機。

立法院表示，空軍現已配合國家中山科學研究院刻正執行相關技術研發，應持續掌握相關研發進度，以利針對下一代主力戰機籌建規劃，儘速完成籌購方向、期程及相關機型的選 擇評估。

空軍司令部則表示，空軍藉由華美軍事交流會議，參考國際科技發展動向，並多元蒐整下一代戰機關鍵技術及先進武器獲得的可能性，以提升空軍下一代戰機發展能量。

空軍司令部表示，中科院於108年開始執行「自製下一代先進高性能戰機」關鍵技術研發計畫，空軍現已配合中科院執行相關技術研討，並持續掌握研發進度。

空軍司令部說，空軍除持續掌握中科院研發進度及各項風險外，並積極強化華美交流、多元蒐整科技新知及關鍵技術，適切評估獲得下一代戰機的各項方案，以利未來空防戰力不墜。空軍將持續強化華美軍事交流及下一代戰機發展，除可建立與美雙方互動及合作外，並推展國內各項新式武器研發作業。

據了解，中科院目前針對新一代戰機，正執行包括「織女星計畫」研發中型的渦輪扇動機、「天使專案」研發下一代高性能戰機關鍵技術，如航電與飛行控制系統，同時透過「彈威專案」研發高效益空射飛彈關鍵技術，落實國機國造政策。