陸軍新增購120迫擊砲、班用機槍 國土防衛第一線所需

陸軍司令部今年為「提升後備戰力」，將向軍備局205廠新採購陸軍班用機槍與120公厘迫擊砲。陸軍向立法院報告表示，採購這兩項裝備主要考量操作容易，將提供一線國土防衛部使用，陸軍規劃今（111）年度與205廠簽署委製協議書，以如期如質獲得裝備。

陸軍班用機槍、120公厘迫擊砲新增案為後備部隊換裝建案，但立法院認為，後備部隊改革迄今眾說紛紜，是否過早倉促投資，不無疑義，國防部對擴編後備部隊是否對裝備做全盤清點？另陸軍各級戰鬥部隊均配賦班用機槍，能否平衡調撥滿足現階段建軍需求，似有檢討空間。

陸軍司令部表示，陸軍「班用機槍」軍事投資建案，是因應敵情威脅及「提升後備戰力」作戰實需籌購，藉籌獲這項武器裝備，配賦第一線守備部隊遂行灘岸守備任務，以強化反登陸、反空（機）降、縱深地區、連續反擊等作戰能力，達成國土防衛目的。

陸軍司令部表示，因應「提升後備戰力」作戰實需，經通盤檢討，完成裝備修製、庫儲撥發及平衡調撥後，規劃於民國111至115年間，向205廠採購「班用機槍」2060挺，以滿足部隊實需，預算執行年度區分111-115年，總預算新台幣4億2889萬1000元。

在120迫擊砲部分，陸軍司令部表示，這是為因應敵情威脅及「提升後備戰力」作戰實需籌購，藉籌獲精準、操作容易武器裝備，滿足第一線守備部隊營級兵器連火力支援需求，爭取有利時間、空間，阻殲進犯敵軍，達成國土防衛目的。

陸軍司令部表示，120迫擊砲採購預算區分111-115年編列，總預算新台幣1億5739萬3000元，將向軍備局生製中心第202廠採購87門。

兩項裝備都規劃於今（111）年與202廠簽署委製協議書，後續將依協議事項律定節點推動專案執行，以確保全案 如期、如質、如預算獲裝。