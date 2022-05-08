國防部公告 領有月退俸的退伍軍人7月1日起「增薪」2%

國防部6日透過官網發布，退役軍人的退休俸、贍養金、生活補助費或遺屬年金，將自7月1日起調高2%。以一位服役23年6個月退役的退伍軍人為例，每月將可增領961元，月退俸合計可領取達5萬6218元。

國防部日前發出「退伍袍澤或遺族定期退除給與給付金額調整說明」，表示111年6月30日(含當日)前退伍生效的袍澤或遺族，其退休俸、贍養金、生活補助費或遺屬年金、即原退休俸半數或半俸，將調高調高2%，全案將自111年7月1日生效。

國防部表示，此案法源依據為「陸海空軍軍官士官服役條例」第 39 條及其施行細則第48條、第62條規定。同時引用行政院會同考試院111年4月7日院授人給字第11140005814號、

考臺組貳二字第11100024601號公告。

其計算方式，以退休俸為例，是以「原審定書分年調整(降)欄111年7月以後之合計金額」扣除「不調整項目金額如:主食代金、月補償金等」乘以2%，即等於「每月增領金額」。這項金額由退輔會撥付70%、基金會撥付30%。

國防部舉例，106年5月30日退伍者，獲核定服役年資為23年6個月者，於111年7月起原領每月退除給與合計為5萬5257元，其中包含主食代金930元、月補償金6306元，完成增額計算後，每月可增領961元，合計可領取5萬6218元。

至於領取贍養金、生活補助費、遺屬年金者增領金額計算方式，則是以「贍養金、生活補助費、遺屬年金即原退休俸半數或半俸」乘以2%，即等於每月增領金額 ，同樣由退輔會撥付70%、基金會撥付30%。