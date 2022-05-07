台東志航「老虎」5380號 少將聯隊長飛破1萬小時

空軍台東志航基地一架編號5380的F-5老虎型雙座戰機，服役迄今41年，昨天由基地少將聯隊長王家榮隨同駕駛飛行，將該機飛行時數完成10000小時壯舉，見證空軍技勤維保高能量與戰機優異性能。而志航基地F-5老虎型所有戰機，將於2024年全數汰換，由國人自製勇鷹號高教機取代。

王家榮表示，5380號機於民國70年正式啟用，迄今已有41個年頭，期間擔任我國空防重責大任，並且培育許多優異的飛行人才，此次飛行任務除彰顯技勤人員的細心及專業，更代表空軍不斷延續與傳承的忠勇精神，相信F-5型機未來在卸下任務前，仍將保持最佳狀態守護我領空的安全。

編號5380的F-5老虎型雙座戰機，昨天上午經過地勤人員檢查後，由聯隊長王家榮隨同駕駛執行換裝訓練任務，並順利完成該機飛行時數第10000小時，戰機降落滑行跑道時，受到基地官兵歡呼，並在基地大樓前安排該機與勇鷹高教機合影留念，象徵志航基地將邁向劃時代的交接。