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台東志航「老虎」5380號 少將聯隊長飛破1萬小時

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
空軍台東志航基地一架編號5380的F-5老虎型雙座戰機，服役迄今41年，該機昨完成10000小時飛行時數壯舉。圖／擷取自中華民國空軍臉書
空軍台東志航基地一架編號5380的F-5老虎型雙座戰機，服役迄今41年，該機昨完成10000小時飛行時數壯舉。圖／擷取自中華民國空軍臉書

空軍台東志航基地一架編號5380的F-5老虎型雙座戰機，服役迄今41年，昨天由基地少將聯隊長王家榮隨同駕駛飛行，將該機飛行時數完成10000小時壯舉，見證空軍技勤維保高能量與戰機優異性能。而志航基地F-5老虎型所有戰機，將於2024年全數汰換，由國人自製勇鷹號高教機取代。

王家榮表示，5380號機於民國70年正式啟用，迄今已有41個年頭，期間擔任我國空防重責大任，並且培育許多優異的飛行人才，此次飛行任務除彰顯技勤人員的細心及專業，更代表空軍不斷延續與傳承的忠勇精神，相信F-5型機未來在卸下任務前，仍將保持最佳狀態守護我領空的安全。

編號5380的F-5老虎型雙座戰機，昨天上午經過地勤人員檢查後，由聯隊長王家榮隨同駕駛執行換裝訓練任務，並順利完成該機飛行時數第10000小時，戰機降落滑行跑道時，受到基地官兵歡呼，並在基地大樓前安排該機與勇鷹高教機合影留念，象徵志航基地將邁向劃時代的交接。

空軍司令部副司令孫連勝中將日前赴志航基地主持第1梯次勇鷹高教機教官換訓開訓典禮，並聽取F-5型機虹翔專案換訓規畫。勇鷹高教機目前已陸續量產並分批撥交空軍，未來將取代F-5部隊訓練機，F-5預計2024年第4季完成汰除，勇鷹高教機同年完成45架生產，其中33架部署在志航基地、12架在岡山空軍官校。

志航基地聯隊長王家榮（後座）昨隨同駕駛5380戰機執行換裝訓練任務，見證空軍技勤維保高能量與戰機優異性能。圖／擷取自中華民國空軍臉書
志航基地聯隊長王家榮（後座）昨隨同駕駛5380戰機執行換裝訓練任務，見證空軍技勤維保高能量與戰機優異性能。圖／擷取自中華民國空軍臉書

空軍 勇鷹 戰機

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