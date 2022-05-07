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蘇澳漁船目擊遼寧號 軍事學者：應在實驗艦隊編排

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳籍漁船5月2日在釣魚台周邊海域，發現疑為大陸「遼寧號」航艦編隊，船長江冠達當時拍下影片。圖／船長江冠達提供
蘇澳籍漁船5月2日在釣魚台周邊海域，發現疑為大陸「遼寧號」航艦編隊，船長江冠達當時拍下影片。圖／船長江冠達提供

宜蘭蘇澳籍漁船「順福漁83號」，5月2日在釣魚台周邊海域，發現疑為中共解放軍「遼寧號」航艦編隊，船長江冠達當時拍下的影片昨天曝光。蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，該海域罕見航空母艦，但不致於影響漁民作業。軍事學者認為是解放軍例行演習，應在實驗艦隊編排；能否突破第二島鏈，形成藍水海軍，仍有待觀察。

該漁船昨傍晚抵基隆八斗子漁港，船長江冠達指出，航空母艦、驅逐艦等速度很快，距離漁船最近僅1、2浬，自己討海50多年，都沒在公海遇過。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，解放軍平均3至5個月進行演練，航線從宮古島到西太平洋，繞一圈到南海。此次也是，8艘軍艦除了航母遼寧號，還有055型飛彈驅逐艦、052D型飛彈驅逐艦、052C型飛彈驅逐艦、054A型飛彈護衛艦，以及901型綜合補給艦等。

中華戰略前瞻協會研究員林穎佑也認為，遼寧號出海為例行性演習，不只漁船，美國衛星亦可看到解放軍的航母行蹤，因此不用誇大是針對台灣而來。其次，遼寧號較為老舊，戰鬥能力有限，這次訓練航母人員的機會比較大，加上實驗艦隊的編排，才是其主要目的。

舒孝煌指出，解放軍目前只能第一島鏈至第二島鏈，能不能突破第二島鏈，如美國海軍把武力投射到遠距離，讓航艦形成長期海外存在，真正形成藍水海軍，自然是有待觀察。

國防安全研究院戰略資源所政策分析員陳柏宏表示，解放軍目前操作中的2艘航艦，其艦載機數量、制海能力尚無法與美國航母打擊群相提並論，但目前解放軍已有長距離的巡弋飛彈系統，若整合成艦射型，將對台灣東岸基地與重要基礎設施形成重大威脅。

解放軍 飛彈 海軍

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