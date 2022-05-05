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1922找阿兵哥還得「耐罵不回嘴」 立委批：怨來兵擋？

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君批評國軍被政府當成廉價人力，連1922專線都要官兵支援，忽視國軍任務繁重，兩岸情勢緊張。圖／馬文君提供
立委馬文君批評國軍被政府當成廉價人力，連1922專線都要官兵支援，忽視國軍任務繁重，兩岸情勢緊張。圖／馬文君提供

1922專線人力吃緊，中央流行疫情指揮中心要國軍動員兵力支援1922，立委馬文君說，國軍戰備訓練任務重、兩岸情勢又緊張，官兵卻被當成廉價勞工，連1922腦筋都動到官兵身上，甚至要求「耐罵不回嘴」，難道現在「怨來兵擋」嗎？她替國軍官兵請命，呼籲國防部不要答應。

馬文君說，國軍5月有漢光演習，還有戰備月，平時也要戰備與訓練，現在兩岸情勢緊張，政府腦筋卻老是動到國防部身上，要國軍動員1000餘名兵力支援1922專線人力，還通令各部隊遴選「具大學學歷、電腦專才、EQ高，耐罵不回嘴」的士官兵，為期兩個月來「處理民怨」。

馬文君說，自從疫情爆發後，國軍官兵就被當成廉價勞工，先是支援口罩國家隊，一天只給400元，現在又要支援1100多名國軍到快篩國家隊，24小時投入產線趕工，其實只是做包裝工作，現在連接電話1922專線都要求支援。

這樣不會讓外界產生誤解，以為國軍無所事事，也希望國防部不要忘記本身的戰訓本務。

馬文君建議，疫情爆發當下，許多人面臨失業，政府應該請這些失業者支援1922專線，幫助失業者度過難關，而不是像以前賣不掉的水果要國軍吃，萊豬也要國軍吃，現在還要出動「耐罵不回嘴」的國軍官兵拿話筒支援1922。

國軍 馬文君 疫情

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