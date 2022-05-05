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國防部：對美籌獲MQ-9B無人機、AGM-84H飛彈不會延後

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正列席就「全民國防手冊(範本)之編纂、內容及檢討」進行專案報告。民進黨立委王定宇（左）透過視訊關切我對美採購M109A6自走砲延遲案。圖／取自國會直播頻道畫面
立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正列席就「全民國防手冊(範本)之編纂、內容及檢討」進行專案報告。民進黨立委王定宇（左）透過視訊關切我對美採購M109A6自走砲延遲案。圖／取自國會直播頻道畫面

國防部戰規司長李世強上午在立法院表示，國軍對美採購MQ-9B無人機、AGM-84H飛彈案，目前籌獲時程都不會延後，至於海、空軍對美所採購的剌針飛彈，我方會堅持要求美方依約執行。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正列席就「全民國防手冊(範本)之編纂、內容及檢討」進行專案報告。民進黨立委王定宇關切，我對美採購M109A6自走砲遭延遲，美提出以海馬士多管火箭系統取代是一件好事，但陸軍現有M109A2、A5自走砲改善仍必須獲得解決，國防部是朝採購A6或A7進行考量？

章元勳表示，目前全案仍在評估中，陸軍會以改善砲兵自動化系統作為主要考量。

王定宇接連詢問，陸軍籌獲250枚剌針飛彈時程會否因俄烏戰事因素而延後，李世強答詢表示，我方會堅持要求美方依約執行；至於MQ-9B無人機籌獲時程會否延後？李世強也稱不會；另外空軍對美採購AGM-84H飛彈，籌獲時程會否延後？李世強說，目前也不會。

飛彈 國防部 陸軍

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