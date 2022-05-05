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國防部證實動員官兵支援1922國家隊 邱國正：非我招攬

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正（右）列席就「全民國防手冊(範本)之編纂、內容及檢討」進行專案報告。圖／取自國會頻道直播畫面
立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正（右）列席就「全民國防手冊(範本)之編纂、內容及檢討」進行專案報告。圖／取自國會頻道直播畫面

國防部將動員千名具大專學歷、電腦專長、EQ高「耐罵不回嘴」的軍士官支援「1922國家隊」，為中央防疫指揮中心接聽電話，消除民怨。國防部長邱國正上午在立法院表示，他身為國防部長，「絕不會出賣官兵，去招攬什麼工作」，但「這也是經過評估，軍民是一體的」，「這些工作我們可以作得到的，會分批（派遣）」。

針對支援官兵成立「1922國家隊」接聽防疫電話，國防部中午發出新聞稿表示，防疫視同作戰，疫情擴散危及民眾安全，任何人都不能置身事外。而保護國家及民眾安全，更是國軍責無旁貸的職責。國防部說，國軍秉持「防疫視同作戰」精神，依「傳染病防治法」及「國軍支援防災兵力申請」規定，在苦民所苦，以及兼顧戰備與防疫工作原則下，檢討適員支援國家整體防疫工作，與國人攜手共渡難關。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正列席就「全民國防手冊(範本)之編纂、內容及檢討」進行專案報告，並備質詢。國民黨立委馬文君質詢表示，國防部受命動員千名有大專學歷、電腦專長、EQ高「耐罵不回嘴」的軍士官成立「1922國家隊」專線接聽電話，為期兩毎個月，為中央防疫指揮中心接電話，有此事嗎？邱國正證實有此規畫，人力國防部會參與。

馬文君說，她要為國軍官士兵提出請求，籲邱國正「要向中央防疫指揮中心說不」。她說，在疫情發生這兩年多來，國軍從口罩國家隊開始支援，廠商其實可以運用防疫預算自行聘請人力，當時國家有緊急需求，不排除支援沒有問題，國軍最近才針對「國家快篩隊」提供千餘名國軍官士兵人力，都僅作包裝工作，簡單人力都應由工廠負擔成本，現在協助接1922電話，可能的話支援時間會超過兩個月，動員軍士官處理民怨，委實離譜。

她呼籲，國防部才剛投入一千多位軍士官作快篩劑，但其實都去作包裝工作而已，這種事花錢請人就能作。政府與國防部一直向外界宣稱現在兩岸情勢緊張，國軍戰訓本務上，5月將實施漢光演習，還有戰備月，1922這樣的工作還要找耐操不回嘴的軍士官，國軍在此期間已承受鉅大身心壓力，政府有防疫預算，尤其現階段有很多人失業，難道不能花錢請人？而要動用軍人？

她呼籲邱國正，應向防疫指揮中心說不，所有國軍應精進戰訓本務，在兩岸情勢緊張下，國軍沒有多餘人力。國防部不要讓外界誤解國軍無所事事、沒其他工作可作。國防部沒有必要逆來順受、照單全收。

邱國正表示，他沒有什麼逆來順受的感覺，軍民原來就是一體的，不分軍民，就像國軍很多資源也要向民間獲得，民間也願意幫忙。在這時他做一個切割，「我沒有去攬這個工作」，「但這些工作我們可以作得到的，會分批」。

馬文君說，軍民確實一體，國軍過去有助割，也協助過口罩國家隊、國家快篩隊，但政府不是沒有錢，可以去請人。她仍呼籲邱國正審慎評估，面臨5月漢光演習，且兩岸情勢緊張，編這麼多預算採購武器裝備，這麼多戰訓任務，卻投入大量人力在這裡，恐造成民眾不同的觀感。她呼籲作為國軍大家長，邱國正應在下午總統府的軍事會談中作出建議，這種事不用國軍作，力挺軍人。

邱國正表示，立委的建議相信各部會聽得到，他沒有必要作轉達訊息，他沒有這個立場。他表示，照顧官兵是國軍的目標，身心不要受傷、權益不要受損。絕對照顧官兵。而他身為國防部長，絕不會出賣官兵，去招攬什麼工作，這也是經過評估，軍民是一體的。

國軍 國防部 邱國正 馬文君

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