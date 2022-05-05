影／邱國正：防疫視同作戰 後備教召不會停止

立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正列席就「全民國防手冊(範本)之編纂、內容及檢討」進行專案報告，並備質詢。

邱國正在會前接受媒體訪問時表示，對於後備軍人參與教育召集，若在營染疫，後備軍人有任何問題向軍中反應，軍方都嚴陣以待，不會去否定，據他了解，第一天發覺（染疫）、第二天即離營解除召集，可能教召人員個人情緒上覺得有哪些地方不妥，國軍會持續改進。他也向單位宣達，教育召集是離開軍中又回來後，幹部要有耐心，有意見要接納。

被問到因應疫情，是否應考慮停止教召？邱國正指出，防疫視同作戰，作戰會有傷損，人員就算受到染疫，藉由兵員補充或任務調整，都有其他方法彌補、可以調整，但不會停。但如果疫情發展到某個地步，中央流行疫情指揮中心有規定，國防部就會遵照規範，但目前沒有說要染疫多少就怎麼樣，他也不贊成這樣。

至於國軍快篩劑是否夠用，邱國正說，定期都有快篩劑提供給國軍，官兵要用的都夠，發覺身體不對就快篩、快篩完後PCR，國軍防疫步調跟中央疫情指揮中心同步，且國軍自己也成立指揮中心，每天除通聯外也會召開會議，對所屬部隊規範並詳解，防疫不分軍民。