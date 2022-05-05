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政院修兵役法 服役逾10年官兵遺族「比照榮眷照顧」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院會今天通過「兵役法」第44條修正草案，明定官兵服役10年以上亡故，遺族得比照國軍退除官兵遺眷，由退輔會依相關法令照顧。記者洪哲政／攝影
行政院會今天通過「兵役法」第44條修正草案，明定官兵服役10年以上亡故，遺族得比照國軍退除官兵遺眷，由退輔會依相關法令照顧。記者洪哲政／攝影

為加強照顧國軍官兵眷屬，行政院會今天通過「兵役法」第44條修正草案，明定官兵服役10年以上亡故，遺族得比照國軍退除官兵遺眷，由退輔會依相關法令照顧。

根據現行國防部兵役法44條規定，軍中服役10年以上的官兵，可向退輔會申請核認爲無服務照顧期限的第一類退除役官兵，但未及退伍除役並向退輔會申請核認為榮民前，就不幸因病或意外亡故者，尚無「國軍退除役官兵輔導條例」所稱的退除役官兵資格。

國防部考量官兵對國家的貢獻與服役10年以上退伍除役官兵等同，其遺族除了經國防部撫卹照顧外，確實有比照榮民遺眷照顧的需要，因此修正「兵役法」第44條，增列曾服現役10年以上亡故官兵的遺族，得比照國軍退除役官兵遺眷，由退輔會依法照顧。

不過草案也增訂，若官兵服役10年以上亡故者，因酒後駕駛動力交通工具、施用毒品致死、因犯罪自殺等均屬個人違法行為，不僅有辱軍譽，且無助於社會公義，因此若相關違法行為致死，排除適用規定。

國軍 退輔會 兵役

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