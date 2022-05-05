邱國正首公開證實神鷹三號案停止 強調國軍備戰沒問題

針對M109A6自走砲車全案停止採購，國防部長邱國正上午在立法院表示，此次「美國將此案停止的原因」，是因為交貨期程不如我國當初所提出來的，因為我國需要快速提升我們的戰力，美方也有好意，提出替代方案，但需經國防部進一步評估才會有答案。

他也首度公開證實，海軍「神鷹三號」採購12架反潛機案確實將停止，原因是價格過高，超出我國能力範圍。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正列席就「全民國防手冊(範本)之編纂、內容及檢討」進行專案報告，並備質詢。無黨籍立委林昶佐質詢表示，因M109A6自走砲必須遲交，美方可能提供海馬士多管火箭或M109A7自走砲取代，國防部可能的方向與選項是什麼？

邱國正表示，這次美國將此案停止的原因，是因為交貨期程不如我國當初所提出來的，因為我國需要快速提升戰力，但美方也有好意，提出替代方案，這些方案只要對於我國建軍備戰工作有利，都不會排斥，至於評估結果如何？國防部團隊要經過評估才會有答案。

林昶佐表示，國防部昨日派員報告此事，傳部內有人支持海馬士多管火箭，也有人支持M109A7自走砲，另也有人建議獲得M777榴彈砲，但海馬士多管火箭戰術飛彈射程可達300公里，他建議國防部應思考源頭打擊武器來籌獲。

國民黨立委溫玉霞、民進黨立委趙天麟則關切海軍「神鷹三號」採購12架反潛機案將停止，M109A6自走砲購案也將停止，而「遊龍專案」裡的剌針飛彈則將延遲。

邱國正說，反潛機案是因為價格過高，超過我們能力範圍以外，剌針飛彈確實是因俄烏戰爭因緣故，任何延宕或改變，程序一定要照走，據理力爭，但有其他備案，一定要作應對，不會因為沒有了兩手一攤，國軍會作好眼前備戰工作，他已提示，建軍備戰是兩回事，建軍是企達，但備戰這塊是可達的，在手上的，會作調整弭補。

國民黨立委江啟臣質詢認為，美方此舉會讓人民對台美閞係的信心上有動搖，美國務卿布林肯才說要提升台灣不對稱作戰能力，有美參議員提案建議應售台攻擊性武器，甚至提供台灣採購武器融資，這與美行政部門舉措相反，對中共釋出訊息令人憂心，國安單位必須謹慎處理。邱國正則表示，國軍也擔憂影響人民信心，但國防部可保證，不管有無裝備，國軍備戰不會有影響。