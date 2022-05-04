軍法官轉型 9年沒辦考試 人力斷層現隱憂

聯合報 / 記者張議晨王慧瑛／高雄即時報導
非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，位於軍檢、軍院的法庭、偵查庭，都已改為會談室或約詢室，威嚴法庭已被簡單的桌椅、電腦取代。記者張議晨／攝影
非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，位於軍檢、軍院的法庭、偵查庭，都已改為會談室或約詢室，威嚴法庭已被簡單的桌椅、電腦取代。記者張議晨／攝影

2013年洪仲丘案，將低調的軍法體系推上輿論高峰，當年立法院迅速修法，非戰時軍人犯罪，移交司法機關審理，軍法官轉型成法制官，肩負部隊法治教育、法律諮詢等法律服務工作，也因此造成許多軍法官深感有志難伸，紛紛退伍轉往民間，追尋第二職場。

軍事審判法修法前，軍法官分別擔任軍事檢察官或軍事審判官，隨著軍事案件移交司法機關，軍法官平時已不再從事偵查與審判工作。

走進位於高雄左營的「國防部最高軍事法院檢察署」，隨著軍法官工作性質改變，內部的軍事法庭，已被約詢室取代，內部擺著桌椅、電腦，少了當年軍事法庭嚴肅格局；地下室拘留室變成單位庫房，但空間至少還保留著，考量有朝一日恢復運作的可能性。野戰部隊要備戰，軍法官也要，「戰時臨時法庭」也是部隊演習一環，沒有因為平時無案可辦就自廢武功。

立法院2017年修正法院組織法，讓具軍法官資格三年以上者，可借調至地方或高等檢察署辦理檢察事務官事務，迄今已辦理3梯次。

去年太魯閣火車事故，一名借調至花蓮地檢署的軍法官，第一時間趕赴現場，協助檢察官完成相驗等任務，表現深獲讚賞。最高軍事法院檢察署檢察長張翕說，軍人訓練就是服從、忠誠，貫徹上級長官交辦命令，借調的軍法官，多獲各單位高度肯定。

全台目前仍有百餘名軍法官，在國軍旅級以上單位擔任法制官，不僅負責法治教育、法律服務、代理訴訟、官兵權益保障等法務工作，日前更新增武獲法務審查、法紀調查、軍事行動法制諮詢等新型任務，就連毒品防制也是法制官工作項目，任務多元，彰顯「軍法為軍」理念。

張翕說，軍法官平時雖不辦案，但國防部持續規畫軍法轉型任務，鼓勵軍法官勤餘進修，考律師、司法官，增進法律素養，不論在軍法或司法體系，都是為國家做事，軍法官轉任司法官，遇軍事案件，更能體認軍事特性，做出適切處分或判決。

部隊要備戰，軍法官也要，「戰時臨時法庭」也是演習一環，張翕說，軍法官也是軍人，隨時要備戰，軍紀是軍隊命脈，軍法人員要維護戰場紀律防線，無論科技多麼發達，只有紀律部隊才能獲得最後勝利。

考試院已九年未辦軍法官考試，造成軍法官人力缺口，陸續有人透過律師身分轉任軍法官，畢竟寥寥可數，一名資深軍法官說，若持續不辦軍法官考試，依此推算，預估2035年左右，軍法官將歸零，將是國軍莫大損失。

非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，位於軍檢、軍院的法庭、偵查庭，都已改為會談室或約詢室，威嚴法庭已被簡單的桌椅、電腦取代。記者張議晨／攝影
非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，位於軍檢、軍院的法庭、偵查庭，都已改為會談室或約詢室，威嚴法庭已被簡單的桌椅、電腦取代。記者張議晨／攝影
部隊要備戰，軍法官也要，軍法人員是維護戰場紀律防線，「戰時臨時法庭」也是演習一環。圖／國防部最高軍事法院檢察署提供
部隊要備戰，軍法官也要，軍法人員是維護戰場紀律防線，「戰時臨時法庭」也是演習一環。圖／國防部最高軍事法院檢察署提供
部隊要備戰，軍法官也要，軍法人員是維護戰場紀律防線，「戰時臨時法庭」也是演習一環。圖／國防部最高軍事法院檢察署提供
部隊要備戰，軍法官也要，軍法人員是維護戰場紀律防線，「戰時臨時法庭」也是演習一環。圖／國防部最高軍事法院檢察署提供
非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，位於軍檢、軍院的法庭、偵查庭，都已改為會談室或約詢室，威嚴法庭已被簡單的桌椅、電腦取代。記者張議晨／攝影
非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，位於軍檢、軍院的法庭、偵查庭，都已改為會談室或約詢室，威嚴法庭已被簡單的桌椅、電腦取代。記者張議晨／攝影
國防部最高軍事法院檢察署位在高雄左營區，隨著軍法官工作性質改變，環境氣氛也改變了。記者陳弘逸／攝影
國防部最高軍事法院檢察署位在高雄左營區，隨著軍法官工作性質改變，環境氣氛也改變了。記者陳弘逸／攝影
部隊要備戰，軍法官也要，軍法人員是維護戰場紀律防線，「戰時臨時法庭」也是演習一環。圖／國防部最高軍事法院檢察署提供
部隊要備戰，軍法官也要，軍法人員是維護戰場紀律防線，「戰時臨時法庭」也是演習一環。圖／國防部最高軍事法院檢察署提供
部隊要備戰，軍法官也要，軍法人員是維護戰場紀律防線，「戰時臨時法庭」也是演習一環。圖／國防部最高軍事法院檢察署提供
部隊要備戰，軍法官也要，軍法人員是維護戰場紀律防線，「戰時臨時法庭」也是演習一環。圖／國防部最高軍事法院檢察署提供
非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，位於軍檢、軍院的法庭、偵查庭，都已改為會談室或約詢室，威嚴法庭已被簡單的桌椅、電腦取代。記者張議晨／攝影
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非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，軍檢內部的拘留室，則成了庫房，但空間至少還保留著，考量有朝一日恢復運作的可能性。記者張議晨／攝影
非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，軍檢內部的拘留室，則成了庫房，但空間至少還保留著，考量有朝一日恢復運作的可能性。記者張議晨／攝影
國防部最高軍事法院檢察署位在高雄左營區，隨著軍法官工作性質改變，環境氣氛也改變了。記者陳弘逸／攝影
國防部最高軍事法院檢察署位在高雄左營區，隨著軍法官工作性質改變，環境氣氛也改變了。記者陳弘逸／攝影
非戰時軍人所涉刑案都移交給一般司法機關處理，軍檢內部的拘留室，則成了庫房，但空間至少還保留著，考量有朝一日恢復運作的可能性。記者張議晨／攝影
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國防部最高軍事法院檢察署位在高雄左營區，隨著軍法官工作性質改變，環境氣氛也改變了。記者陳弘逸／攝影
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司法 軍人

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