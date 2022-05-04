記得張穎華嗎？三姊妹從軍翻轉人生 還拚上司法官

2003年，考上國防管理學院法律系公費生的雷家佳，禮讓機會給備取的九二一地震受災戶張穎華，她選擇讀政大法律系，傳為佳話。張家三姊妹從軍報效國家，歷經洪仲丘案，軍法官聲望跌落谷底，不變的是，三姊妹對家庭、國軍的堅定向心力。大姊張貝君去年考上司法官，本可卸下戎裝，她認為「任務未完成」，堅持做好做滿20年才退伍，不負國家栽培。

張家三姊妹老家在台中豐原，父親是鐵工，母親是家管，家境不富裕，她們從沒補習，高中讀台中女中，靠讀書翻身。老大張貝君、老二張惠如當年成績足以上台大法律系，考量家境，毅然放棄文組第一志願，攻讀公費的國防管理學院法律系，在學期間存下零用錢，為父親買輛二手車，也修繕老家房子。完成學業後，三姊妹陸續高中軍法官，服務軍法體系。

張貝君現職是中區後備指揮部任法制科長，張惠如婚後退役，成專職家庭主婦，張穎華仍在軍中，官拜中校，服務於國防部政治作戰局。

張貝君11年前即考取律師，始終保持上進心，連過三關，去年放榜成為司法官一員，從軍16年多，面臨人生十字路口，考量從大學到職場，一路受國家栽培，義無反顧續留到114年退伍，向司訓所辦保留資格，她說「國家栽培我這麼多，沒想過要提早離開」。

2013年洪仲丘案，重創軍事審判體系，立法院推動修法，將獨立的軍事檢察、審判體系，非戰時移交給一般司法機關追訴，結束軍事案件均由軍事檢察署、軍事法院偵查審理狀態。

張貝君不諱言，洪案對制度打擊大，從事軍法工作多年，第一次感受到職業不被社會認同，「確實灰心」，從軍使命感仍在，即使受到挫敗，不能一走了之，至少還在體制內，會努力到最後一天，期盼軍法官一職再獲社會信賴。

部隊文化給人封閉保守刻板印象，軍法官帶給人神秘色彩，洪案發生後，還多了負面想像，張貝君說，只有當過兵，才知道軍法官在部隊角色定位，軍檢、軍院審判程序與一般司法機關無異，非機敏案件，外人可蒞庭旁聽。

軍審法修正後，軍法官轉型成法制官，如同民間企業法律顧問，張貝君與其他百餘名軍法官，像是官兵的法律顧問，常利用走訪部隊機會，介紹軍中救濟制度等，張貝君觀察，軍中封閉文化、風氣早有扭轉。

張貝君、張穎華曾被現任最高軍事法院檢察署檢察長張翕帶過，張形容大姊「穩重」，小妹「靈活」，姊妹個性互補，辦案認真，自我要求高。張翕舉例，張貝君辦過一起逃兵案，役男辯詞是沒錢回部隊，向憲兵隊借錢未果，張貝君到憲兵隊逐一詢問，證實被告確實有借錢，追真相精神可佳，也照顧被告利益。

張穎華說，她一直很享受在軍中生活，感謝國家提供資源，讓姊妹三人都能完成碩士學位，也改善家計。提起張貝君，張穎華說，大姊堪稱「考試大魔王」，連坐月子期間都在K書準備司法官考試，產假還沒休完就上試場。

張穎華原本在國防部法律司服務，本月初轉到政戰局軍眷服務處，她之前在部隊做法治宣導，會結合漫畫、影片等，大玩創意，張穎華說，她個性喜歡「搞怪」，長官對她包容心很高，可見得軍中風氣不再那麼死板。

軍法官薪資比照部隊官階，司法加給不到萬元，收入遠遜於檢察官、法官、律師。張貝君說，從不後悔當年決定，從軍薪俸讓一家走過九二一震災重建之路，「既然選擇了，就把本分做好」。張翕說，軍法官力行「清慎忠勤」核心價值，這四字也體現在張貝君身上。