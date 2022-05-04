軍友社慰問海軍131艦隊 關懷家境清寒官兵

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天與海軍司令劉志斌上將一同到基隆，慰勞131艦隊、班超軍艦、基隆後勤指揮部等當地駐防單位。即將卸任的李棟樑，特別請海軍司令部，調查軍中有無家境較困難的弱勢家庭官兵。海軍統計，連同艦隊、陸戰隊共有7人，有一人目前正在基隆，今天李棟樑特別安排致贈慰問金，向他提前祝賀端節。

由於近日新冠肺炎疫情升高，因此勞軍團一行人員，都須事前向軍方提交已經接種三劑疫苗的證明，才能進入營區。李棟樑致詞時也特別提醒官兵，海上航行時務必要做好保暖，並且維持愉快心情，才能有足夠抵抗力，減少染疫機會。