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國防部：九月完成全民國防手冊 圖文修正及綜整報告

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部全民國防手冊提供民眾戰場求生必須攜帶的求生物品。圖／取自全民國防手冊
國防部全民國防手冊提供民眾戰場求生必須攜帶的求生物品。圖／取自全民國防手冊

國防部出版全民國防手册，卻被批評内容與戰爭場景脫節，國防部表示，已邀集相關部會及各地方政府進行研討，預定9月完成手冊修正圖文的綜整報告。

立法院外交及國防委員會明邀請國防部長邱國正列席就「全民國防手冊(範本)之編纂、內容及檢討」進行專案報告。

邱國正的書面報告表示，近期中共對台海周邊相關軍事侵擾，使國防安全情勢趨於嚴峻。鑑於保衛國家安全不僅是中央與地方各級政府的職責，同時也是全民應共同肩負的責任；為深植全民防衛理念，凝聚全民國防意識，國防部經參考國外類似手冊，整合跨部會編製「全民國防手冊(範本)」，主要是提供民眾面臨軍事危機及隨伴發生災變時的緊急應變資訊，以做好相關生存準備。

全動署長白捷隆則在書面報告中表示，國防部參考瑞典、日本等先進國家類似手冊，經整合各部會業管資訊、專家學者與地方政府代表意見，考量手冊是首次發行，為使全國民眾不分年齡層、年長者及學童均容易參考，研擬運用簡要易懂文字，搭配生動活潑插圖，期以易懂表達方式，說明相關情境應變作法，摘要戰時可能發生狀況，並採重點問答方式敘述應處作法，期使全國民眾建立面臨軍事危機及緊急應變基本認識。

但國防部也已蒐集外界質疑，包括戰時停水撥打水公司客服無法接聽、停水停電民眾無法主動回報、處置與戰時景況脫節等30項質疑，國防部已於4月15日邀集相關部會及各地方政府，針對各界建議實施研討，研商精進作法，後續將每兩週召開管制會議，並規畫於8月上旬彙整各部會修正圖文，以利9月完成手冊綜整報告。

國防部允諾，新版手册將持續參考國外類似手冊編輯模式，增加文字敘述，提供結合戰場景況與民眾立場為考量的詳實資訊，精簡插圖佔據篇幅，以周延生存自救應處措施。

國防部 停水 邱國正

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