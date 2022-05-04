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陸軍8萬官士兵明年陸續撥發國造IFAK單兵快反醫療包

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部向立法院報告表示，陸軍8萬官士兵將於明（112）年起，陸續撥發國造單兵個人急救包（IFAK），替換舊式急救包，以因應戰演訓等作戰任務。圖/軍聞社
陸軍司令部向立法院報告表示，陸軍8萬官士兵將於明（112）年起，陸續撥發國造單兵個人急救包（IFAK），替換舊式急救包，以因應戰演訓等作戰任務。圖/軍聞社

陸軍司令部向立法院報告表示，陸軍8萬官士兵將於明（112）年起，陸續撥發國造單兵個人急救包（IFAK），替換舊式急救包，以因應戰演訓等作戰任務。

立法院認為，單兵個人急救包（IFAK，快速反應醫療包）為單兵個人重要裝備，依美軍統計資料顯示，可以減少戰場上死亡人數15%到20%。但目前陸軍基層部隊為舊式急救包，尚未配發國產IFAK，陸軍已完成建案程序，計畫配發數量總計8萬8775組，籌獲期程為112至116年，立法院進一步要求國防部應於112年度內完成配發。

陸軍司令部表示，陸軍計畫於112-116年籌獲單兵攜行急救包8萬8775組，採5年分批、逐步方式籌獲。配發原則，為陸軍軍士官兵每人配發一組，優先規劃滿足第一線作戰人員及戰術單位實需，並優先配發外、離島、花東防衛指揮部及航空特戰指揮部所屬軍、士、官、兵，再行撥發本島軍團級單位。

陸軍司令部進一步表示，配發第一階段為112-114年度，優先撥發金門、馬祖、澎湖、花東防衛指揮部、東引地區指揮部、航空特戰指揮部、第一、二地區支援指揮部，以及聯兵旅級等單位。第二階段則為115年，撥發六軍團、八軍團、十軍團所屬化學兵群、工兵群及砲兵指揮部及蘭陽地區、關渡地區指揮部、第三、四、五地區支援指揮部等單位。第三階段則為116年，撥發六軍團、軍團、十軍團指揮部及直屬單位、步兵旅、官校、專校、校準部兵科訓練中心、測考中心及陸勤部各基地、廠、中心等單位。

陸軍 立法院 特戰

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