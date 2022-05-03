海軍為高效能後續艦舉辦命名票選 「富江」進入前十名

1943年4月30日，西班牙西南部韋爾瓦（Huelva）的海灘上，漂來一具穿著英國軍服的屍體，身分證件顯示他是皇家海軍陸戰隊的馬丁少校，手腕繫著公事包。由於西班牙在大戰期間中立，西班牙成為重要諜報戰場。德國人設法弄到馬丁少校攜帶文件內容，顯示盟國占領北非之後，下一步入侵希臘。沒想到7月9日，盟軍在義大利的西西里島登陸，26日，義大利國王罷黜墨索里尼，向盟國投降。

2022-05-03 13:29