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海軍為高效能後續艦舉辦命名票選 「富江」進入前十名

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍高效能後續艦首艦塔江艦。記者洪哲政／攝影
海軍高效能後續艦首艦塔江艦。記者洪哲政／攝影

海軍為高效能艦艇後續艦舉辦命名網路票選活動，海軍上午公布，計有「富江」等十個名稱進入票選前十名。

國防部上午舉行記者會，由海軍公布參與網友中獎名單與命名前十名名稱，海軍表示，高效能後續艦命名原則，是以我國的河、溪水、或具特殊意義及紀念價值的艦名命名，經過14天的票選活動，統計最高票前10名，依票選名單順序排列分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江，將列入高效能後續艦命名參據。

原型艦沱江級的高效能艦艇後續艦，首艘被命名為塔江艦，海軍政策表定將於2023年前完成6艘沱江級巡邏艦，以提升國軍整體防衛作戰能力。立法院通過近2400億的「海空戰力提升計畫採購特別條例」預算案，也規劃在2026年前完成全部12艘沱江級巡邏艦生產。

海軍 塔江

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