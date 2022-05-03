快訊

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登對台首軍售喊停 江啟臣：衝擊國人對台美關係信心

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣。本報資料照
國民黨立委江啟臣。本報資料照

美國國務卿布林肯上周在美國國會上，再次保證美國協防台灣的決心。如今傳出，拜登上任後宣布美國供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲案（新型155公厘自走砲案）即將喊停。國民黨立委江啟臣今天表示， 台美關係堅若磐石，政府應建立在實質的互惠互利關係上，不是照單全收，予取予求。

江啟臣指出，這項軍售案，是拜登政府去年8月透過國防安全合作局（DSCA）宣布售我，宣布供售後，即傳出精準套件出口爭議，最近則有俄烏戰爭影響，致產線排擠，經美方告知最快於2026年後方可交運，成為國防部決定停購，尋找替代方案的主因。

江啟臣說，盤點軍售案，並非每一案都順利執行，在宣布供售後，遲遲拿不到發價書，終以交貨期程不如預期而喊停，則更為罕見。「神鷹三號」美方至今不願提供邀價書，是否會是下一個無疾而終的軍售案？

江啟臣質疑，三月中，傳出美國要求在我國友邦帛琉主辦第7屆「我們的海洋」（OOC）大會，我方派出的代表團必須低調；現在軍事採購又不斷遷就賣方，變更需求，台美關係在美中關係下，終究只是張台灣牌，還是仍有對等的主動權？

江啟臣說，美、中、台三邊關係息息相關，蔡政府讓台灣在美中間成為籌碼、棋子的角色越來越吃重，包括來自波音的商業訂單要求，已宣布的軍售案可以喊停，外交工作必須趨於低調。當台灣在美中台三邊關係中逐漸失去自主角色與地位，現在的執政者，還有能力捍衛我國家利益嗎？

江啟臣說，民意機構提出最新民調，詢問國人「如果有一天中共（中國）出兵攻台」，結果發現，3成6國人相信美國會派兵協防台灣，但有高達5成4國人不相信。若比較2020年9月迄今4次調查，台人對美國是否派兵協防態度，出現大幅轉變，俄烏戰爭發生前，有6成以上的國人認為美軍會派兵協防臺灣，開戰後不相信者則飆升至5成4以上。這難道也是蔡政府口中的認知作戰嗎？

江啟臣說，真正的好朋友要有實際的行動展現相挺的力道。在「堅若磐石」的光芒下，國人不願只是看到一些口惠而實不至的對台作法，人民會看、會聽，對於臺美關係的變化，心中自有判斷，這些事實與認知，不是政府運用大內宣就能掩蓋。

他也提醒政府，台美關係堅若磐石，不應該只是口號，應該建立在實質的互惠互利關係上，不是照單全收，予取予求，自我的國家利益，才是最重要的考量。

江啟臣 美國 軍售

延伸閱讀

出席白宮記協晚宴諷川普 拜登：美國民主不是實境秀

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售案喊停

波音事件 江啟臣：台美關係是堅若磐石？或堅若盤纏？

五一勞動節 江啟臣：蔡英文何時才要硬起來捍衛勞權？

相關新聞

二戰電影「死間行動」浮屍欺敵創意滿點 片尾還有007作者彩蛋？

1943年4月30日，西班牙西南部韋爾瓦（Huelva）的海灘上，漂來一具穿著英國軍服的屍體，身分證件顯示他是皇家海軍陸戰隊的馬丁少校，手腕繫著公事包。由於西班牙在大戰期間中立，西班牙成為重要諜報戰場。德國人設法弄到馬丁少校攜帶文件內容，顯示盟國占領北非之後，下一步入侵希臘。沒想到7月9日，盟軍在義大利的西西里島登陸，26日，義大利國王罷黜墨索里尼，向盟國投降。

軍方：增購海馬斯多管火箭系統 有助落實濱海決勝

美方通知我將停止售我M109A6自走砲作業，擬改增售6套海馬士多管火箭系統取代。軍方認為，海馬士多管火箭具備精準打擊性能...

藍委：美允增售六套海馬士多管火箭 取代40輛M109A6

陸軍對美採購M109A6自走砲軍售案生變，美允採以海馬士多管火箭系統(HIMARS)作為替代方案，國民黨立委吳斯懷今天披...

海軍為高效能後續艦舉辦命名票選 「富江」進入前十名

海軍為高效能艦艇後續艦舉辦命名網路票選活動，海軍上午公布，計有「富江」等十個名稱進入票選前十名。

拜登對台首軍售喊停 江啟臣：衝擊國人對台美關係信心

美國國務卿布林肯上周在美國國會上，再次保證美國協防台灣的決心。如今傳出，拜登上任後宣布美國供售台灣的第一項軍備M109A...

共軍遼寧號艦群進入西太平洋 國防部：狀況正常

中共遼寧號航空母艦率領各式軍艦，於5月2日穿越宮古海峽進入西太平洋，國防部發言人孫立方上午表示，國防部能全程掌握，目前狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。