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陸軍：我採購人攜式刺針飛彈今年確有延遲交運風險

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部陸軍司令部計畫處副處長朱文武。圖／國防部提供
國防部陸軍司令部計畫處副處長朱文武。圖／國防部提供

近期傳出刺針飛彈因烏俄戰事將延遲交貨，國防部陸軍司令部計畫處副處長朱文武上校上午表示，人攜式刺針飛彈確因國際情勢變化，今(111)年有延遲交運風險，陸軍配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

國防部上午舉行記者會，針對M109A6自走砲獲得期程延後，國軍是否規畫升級現役的M109A2、M109A5自走砲車？列席應詢的朱文武表示，陸軍兵力整建將持續強化聯戰指管機制，凡是能提供聯戰效能，增進地面防衛能力的新式武器裝備，均依程序納入武獲選項，將有限資源發揮最大效益。

而傳美將加碼售我海馬士多管火箭系統，但我國實則已有自主研發的雷霆2000多管火箭系統，朱文武說，有關M109A6自走砲與可能替代方案，尚由國防部與陸軍整體評估中，期能發揮最大火力效能，並確維戰力不墜。而未來採購的新型砲兵武器系統可與自製雷霆2000互相搭配，提供長、短程跨區火力增援與外、離島火力應援。

至於是否願藉出售海馬士系統供我戰術飛彈？他說，凡可提升地面防衛整體戰力的各項武器、彈藥等裝備，均可列為武獲標的選項參考。

而在美國原定售我M109A6自走砲，卻因「產線排擠」為由喊停，外界關切美允售我的M1A2T戰車、F-16C/D戰機等主戰裝備的交付期有無受到影響？朱文武表示，陸軍為強化防衛作戰地面關鍵戰力，向美國採購M1A2T新式戰車，全案期程迄民國116年止，目前均依計畫節點執行，進度正常；針對空軍向美國採購的F-16C/D戰機，則預定於民國115年前完成交機，空軍也將持續綿密對美聯繫及專案管理，以確保武器裝備可以如期、如質、如預算獲得。

但近期傳出刺針飛彈因烏俄戰事將延遲交貨，國軍相關防衛規畫會受到何種程度影響？朱文武說，人攜式刺針飛彈確因國際情勢變化，今(111)年有延遲交運風險，陸軍配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

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