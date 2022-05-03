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共軍遼寧艦編隊進入太平洋 國防部：全程掌握妥為應處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
日本海上自衛隊所掌握中國大陸海軍航空母艦遼寧號（上，舷號16）、055型飛彈驅逐艦南昌艦（舷號101）等艦昨由東海穿越宮古海峽進入太平洋。圖/取自日本幕僚統合監部官網
日本海上自衛隊所掌握中國大陸海軍航空母艦遼寧號（上，舷號16）、055型飛彈驅逐艦南昌艦（舷號101）等艦昨由東海穿越宮古海峽進入太平洋。圖/取自日本幕僚統合監部官網

我方漁民昨在釣魚台海域、東部海域作業時，分别目擊大批包括中國大陸遼寧號航空母艦在內的軍艦編隊航行。國防部發言人孫立方昨天表示，針對台海周邊的海空域動態，國軍運用聯合情監偵作為，都能夠全程掌握，並妥為應處。

蘇澳籍漁船昨天在釣魚台海域作業時，撞見10多艘軍艦編隊航行，疑似是遼寧號航空母艦戰鬥群與日本尾隨跟監的艦艇，漁船距離艦隊最近只有3公里。而後，另有漁船回報，在我東部外海目擊艦群。

孫立方表示，針對台海周邊的海空域動態，國軍運用聯合情監偵作為，都能夠全程掌握，國防部對於共軍可能行動，都以料敵從寬原則，列入可能行動方案並妥為應處。

根據日本統合幕僚監部指出，日本時間5月1日12時（台灣時間上午11時）左右，海上自衛隊確認在長崎縣男女群島西方約350公里海域，中國海軍航空母艦遼寧號（舷號16）、055型飛彈驅逐艦南昌艦（舷號101），052D型飛彈驅逐艦西寧號（舷號117）、烏魯木齊號（舷號118）與成都號（舷號120），以及綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）由北向南航行，由東海穿越宮古海峽進入太平洋；另有中國海軍艦載直升機艦艇，在東海海域航行。

台海 軍艦 日本

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