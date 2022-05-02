聽新聞
test
0:00 / 0:00

揭仲：海馬士多管火箭系統無法替代M109A6自走砲

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍轟雷專案對美採購海馬士多管火箭系統（如圖）。 圖／截自FAS網站
陸軍轟雷專案對美採購海馬士多管火箭系統（如圖）。 圖／截自FAS網站

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，海馬士多管火箭系統與M109A6自走砲在戰場上所擔負任務不同，兩者很難相互替代。學者批評軍方「以海馬士作為M109A6自走砲替代方案」的説法，是想刻意淡化美方決策改變後對國軍國土防衛作戰所造成的影響。

國防部今（2）日下午發新聞稿表示，美方將提供國軍包含海馬士多管火箭系統在內的精準與遠程的替代方案，取代原售我的M109A6自走砲。

揭仲指出，海馬士多管火箭系統依照所發射的彈藥種類，射程為42到300公里，主要目的是用來轟擊敵軍前線後方的高價值面目標。在台澎防衛作戰中的主要作用是從本島跨海打擊共軍在東南沿海的重要目標，或者是在本島實施跨區火力增援，例如從台灣中部或南部發射火箭攻擊共軍在台北港的登陸基地或船團。而M109A6自走砲射程約24至30公里，在台澎防衛作戰時的主要作用是對第一線地面部隊提供密集、持續與近距離火力支援；例如壓制共軍砲兵、在國軍步兵所據守的陣地前方形成彈幕殺傷進攻的共軍、或是以火力清除國軍攻擊部隊前進方向上的共軍據點和陣地。

揭仲說，海馬士與M109A6的功能與角色差異極大，就算國軍真的捨得用海馬士來支援第一線地面部隊；但就算日後增購，全部也不過17套，所配賦的彈藥總數也無法應付支援第一線地面部隊所需的龐大數量，難以在日後國土防衛作戰這種敵我位置變化迅速，甚至犬牙交錯的情況中，有效提供地面部隊持續的火力支援。

揭仲表示，是否要出售M109A6固然操之在美方，但國軍還是應該清楚的向國人與美方說明自己的作戰需求；但國防部5月2日新聞稿的說法，卻讓人懷疑是想刻意淡化美方決策改變後，對國軍國土防衛作戰所造成的影響。

揭仲表示，海馬士多管火箭主要是打擊敵軍前線後方的高價值目標且數量極為有限， M109A6則是替前線國軍部隊提供距離較近、持續性的火力支援，兩者很難相互替代。

國軍 火箭 國防部

延伸閱讀

美停售台M109A6自走砲 國防部：美承諾以海馬士多管火箭系統替代

美停售新型自走砲 揭仲：影響我提升本土防衛作戰能力

IDF與F-16戰機緊急起飛監控共軍 國防部動用預備金支應

雄昇飛彈射程超過一千公里 專家：涵蓋共軍全東部戰區

相關新聞

揭仲：海馬士多管火箭系統無法替代M109A6自走砲

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，海馬士多管火箭系統與M109A6自走砲在戰場上所擔負任務不同，兩者很難相互替代。...

美停售台M109A6自走砲 國防部：美承諾以海馬士多管火箭系統替代

美通知我將停售M109A6自走砲給台灣，國防部今（2）日表示，美方已告知我方願提供台灣包含海馬士多管火箭系統在內，其它更...

這處營區須霧化保密 空軍司令部要求管制GOOGLE完成

近期GOOGLE陸續提升GOOGLE MAP等軟體上衛星照片的解析度，空軍司令部表示，國防部情次室已積極協調該公司勿提供...

美停售新型自走砲 揭仲：影響我提升本土防衛作戰能力

美國以「受俄烏戰爭影響，導致生產線排擠，2026年前無法供應新型M109A6自走砲」為由，要求我國「主動」撤銷這項美國已...

老艦不死、只是太貴 美航母尼米茲號創紀錄後面臨除役命運

美國海軍航艦尼米茲號將在2025年進入除役階段，結束50年的海上巡弋任務。尼米茲號去年才剛剛創下美國海軍連續海上航行341天的新紀錄，當時美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）搭機飛上航艦表揚艦上官兵，尼米茲號目前是美國海軍服役最久的航艦。

【即時短評】取消已公布軍售案 美對台軍合思維改變中？

陸軍「銳霆專案」採購M109A6砲車案，是美國拜登政府接掌政權後，首度宣布對台的軍售案，具有指標意義，美方如今必須老著臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。