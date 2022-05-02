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美停售台M109A6自走砲 國防部：美承諾以海馬士多管火箭系統替代

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍轟雷專案對美採購海馬斯多管火箭系統（見圖）。 圖／截自FAS網站
陸軍轟雷專案對美採購海馬斯多管火箭系統（見圖）。 圖／截自FAS網站

美通知我將停售M109A6自走砲給台灣，國防部今（2）日表示，美方已告知我方願提供台灣包含海馬士多管火箭系統在內，其它更精準與遠程的替代方案選項，國防部完成替代方案後，下會期將併預算案送立法院審議後執行。

國防部今日下午表示，針對媒體報導「M109A6自走砲」軍售案，M109A6軍購案因產線排擠，美方告知最快於民國115年後方可交運，並提供我包含海馬士系統在內，其它更精準與遠程的替代方案選項，我方目前正審慎評估中。

國防部指出，考量台澎防衛作戰精準打擊火力需求，待完成替代方案研議後，下會期將併預算案送立法院審議後執行。

根據111年國防預算案，海馬士多管火箭系統採購案是以「遠程精準火力打擊系統」示外，全案編列151億4413萬4千元，109-116年執行11套裝備採購。

國防部 立法院 火箭

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