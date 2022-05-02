這處營區須霧化保密 空軍司令部要求管制GOOGLE完成

近期GOOGLE陸續提升GOOGLE MAP等軟體上衛星照片的解析度，空軍司令部表示，國防部情次室已積極協調該公司勿提供我軍事設施精確位置，並對衛照實施霧化並降低影像解析度，近期特別要求「管制」GOOGLE公司完成「萬里空軍營區」衛星照片，須以平面2D、模糊或霧化等方式呈現。

國民黨立委溫玉霞實地考察後在立法院提案表示，萬里空軍營區駐紮飛彈為我國重要空防，但該營區空照圖等資訊於網路唾手可得。

空軍司令部表示，因應GOOGLE地圖衛星照片持續公開各國重要政軍設施，國防部情次室均積極協調該公司勿提供精確位置、霧化及降低衛照影像解析度；考量我營區衛星照片公開將涉我裝備及人員防護安全，空軍持續要求各單位針對重要設施及裝備運用偽裝網及假目標，避免空軍兵力部署及作業動態遭敵偵知。

空軍司令部表示，空軍持續與情次室保持連繫，管制GOOGLE公司完成「萬里空軍營區」衛星照片以平面2D、模糊或霧化等方式呈現。另空軍防空暨飛彈指揮部訂頒「機動訓練暨戰場經營保密檢管作為」，已律定部隊移防任務執行前、中、後應注意事項，加強偽裝掩蔽；所屬各級部隊對營區周邊、機敏重要軍事設施處所及任務期間機動路線實施安全巡查，協調地區情治單位加強掌蒐違常預警情資，防範敵滲透破壞。

空軍萬里營區長期以來以部署愛國者飛彈為主，擔負反機、反飛彈任務，過去因愛國者飛彈部隊移防一度空置，但目前飛彈均已返回駐地。檢視當地衛照，雖可見飛彈架進駐陣地，但影像解析度並不高，顯不在近期GOOGLE EARTH等軟體衛照解析提高的範圍內。