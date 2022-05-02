【即時短評】取消已公布軍售案 美對台軍合思維改變中？

陸軍「銳霆專案」採購M109A6砲車案，是美國拜登政府接掌政權後，首度宣布對台的軍售案，具有指標意義，美方如今必須老著臉皮喊停，不免自滅二戰期間美國自詡為「民主國家兵工廠」的威望。但到底是檯面上所謂美國支援烏俄戰事所造成軍工產線疲弱，供應不及，亦或有其他外交或戰略上改變的考量，必須釐清。

M109A6砲車對我陸軍砲兵作戰有提升一整個世代的意義，四十輛砲車若分散部署，系統快速解算目標的戰術資料，可提供其他A5、A2砲車快速進行集火射擊，搭配精準砲彈，不折不扣是我「不對稱作戰」所需。

但我國與美軍協調採購M109A6砲車，過程曲折，陸軍原預計採購一百輛，附加採購M982A1神劍（Excalibur）精準導引砲彈，以符合「不對稱作戰」原則，但此案苦於砲彈並非美國所研發，智慧財產權無法克服，最後只售我導引砲彈套件（PGK），我方也因美方空降要求我採購岸置魚叉飛彈，預算捉襟見肘，只能先採購四十輛砲車。

美國陸軍目前使用的是M109A7砲車，且正在趕工升級，A6自走砲已然停產，若要供我砲車，不但必須重開生產線，且會用到翻修品，因此先前就傳產線量能不足。但我方採購數量並不大，而且陸軍開啟一項裝備採購門，未來在預算充足時，即可以維持費直接補充增購，甚至跟著美軍升級A7，能量後續可期，說美國因支援烏俄戰爭因素，未來四、五年內都無法提供，未採用我延長整體交車期程建議，急著現在就停，不免也啟人疑竇。

若美方「產線壓力」的考量為真，我國在川普政府宣布售我但尚未接裝的軍備，包括肩射式剌針、M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統，恐怕會受同樣影響，至少必須延後獲得期程，遑論是美尚未宣布售我的「九陣專案」「M136火山車載布雷系統」，恐怕也得伊於湖底。美國二戰期間能支應兩個區域戰爭的兵工業能量，今日看來確定已成昨日黃花。

不過，此事若與先前拜登政府「技術性」卡住「神鷹三號」採購十二架MH-60R直升機案放在一起觀察，美方先前傳出有意按不對稱作戰原則調整售我軍備項目，反對我建構載台性質武器系統，砲車也是一種載台，M109A6砲車案是否為此政策進一步落實？我國趕在明年要整合「潛艦國造」原型艦戰系，若美國也藉此理由抽腿，對我衝擊將不僅是國防層面。

我國是民主國家，軍備採購都須經長年建案研析、透過預算審查程序確立，有嚴謹的制度，美方近年透過政治層次動輒插手我國建軍案，岸置魚叉飛彈就是明顯案例，今日進一步連已宣布售我的軍備也能半途取消，不免讓人懷疑美當下對台海情勢的重視程度。我方必須有所因應。