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美拒還軍購節餘款 國防部：經查催美已返還我661萬美元

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
AH-64E攻擊直升機。本報資料照片
AH-64E攻擊直升機。本報資料照片

美軍購履傳結案後美方未返還節餘款項，任意自行發明工項進行支用，引發關切。國防部透露，經我方積極查催，美方針對9項軍購案，在3月時歸還我國661萬美元節餘款項。而我國對美採購AH-64E阿帕契直升機的「天鷹專案」，國防部雖於2020布結案，但美方以尚有備份零附件、送美回修等工項還在執行為由，未理會我方呼籲，至今沒有返還款項，我方已持續管制及協調美方加速交運，並實施帳務清整，要求美方完成結案。

立法院認為，有鑑於陸軍「天鷹專案」全案於2020年由國防部宣布結案，但專案有10餘億元的結餘款項，美方以尚有備份零附件、送美回修等工項還在執行為由，未理會我方呼籲，至今沒有返還款項，為嚴格監督國防預算管理與財政紀律，立法院因此要求國防部全面清理已結案軍購專案結餘款明細，是否如期繳回國庫，對未依結案期限還款者，包括陸軍「天鷹專案」等，應要求美方速提出還款計畫，完成財務清結將餘款返還我國。

國防部日前向立法院提出「對美軍購案已結案餘款退匯情形」書面報告表示，有關對美軍購案的結案作業，依美國國防部安全援助管理手冊規定，待美軍交運完成、清整帳務及提供最終帳單後，就可辦理結案退匯。

國防部說，針對已結案的軍購案都由軍種積極透過駐美軍事代表團及利用年度「對美軍購財務管理檢討會暨購案對帳會議」的管道，嚴密管控美方辦理餘款退匯作業，落實投資建案預算管制作為。

國防部說，截至110年底，我國對美軍購已完成結案的案件，經統計有「炸彈彈體等2項採購」等9案，結案餘款金額為美金661萬餘元，經向美方積極查催後，餘款均已於111年3月退匯我方，並依規定辦理報繳國庫作業。

國防部，有關「天鷹專案」軍購案因仍有工項尚未完成交運，美方尚未完成結案程序，陸軍司令部已持續管制及協調美方加速交運，並實施帳務清整。待美方完成結案程序後，就依規定將餘款辦理報繳國庫。

國防部曾向立法院表示，已於110年6月「對美軍購財務管理檢討會暨購案對帳會議」，請美方盡速就天鷹專案進行財務清校估算專案所需額度，以利檢討調降發價書預估金額。

國防部同時披露，陸軍111年新增「AH-64E型機續維持」80億9953萬9377元、「UH-60M型機型機續維持」42億5307萬5376元、「AH-1W型機送美回修案」2億8430萬元，3案所需經費合計高達126億3691萬4735元。

國防部表示，針對重大軍購武獲專案，國防部均已編組成立專案管理團隊，定期召開會議，嚴格管控專案執行進度及風險；軍購案結案後，將持續管制美方盡速辦理餘款退匯，並依程序完成報繳國庫，以維預算管理與財政紀律。

國防部 美軍 立法院

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