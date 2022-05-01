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對美採購13套新方陣快砲 海軍：已接裝6套
海軍對美採購13套艦艇使用的新型方陣快砲，同時提升8套舊有方陣快砲。海軍司令部近日表示，此案執行已接裝6套，將配合修期安裝於成功級艦及基隆級艦，目前進度正常。
方陣快砲應用廣泛，除配備在艦艇進行近迫反應使用外，部分也部署在重要雷達站周邊執行近迫反應任務，如空軍嵩山雷達站就有一座方陣快砲。
海軍司令部向立法院報告表示，「新購CK1方快砲案」規劃於106至111年完成新購13套及提升8套舊有方陣快砲，裝備將用於海軍主作戰艦包括成功級艦、康定級艦與基隆級艦現有方陣快砲更新或性能提升。
海軍司令部表示，此案計向美方新購13套方陣快砲，並執行海軍現用方陣快砲8套性能提升，共計21套方陣快砲，規劃安裝於海軍康定級艦、成功級艦及基隆級艦。海軍現已接收6套方陣快砲，將配合修期安裝於成功級艦及基隆級艦，進度正常。
海軍表示，未來將續依計畫節點，管制方陣快砲交運進度，並配合基隆級、成功級及康定級艦修期完成安裝，後續規劃將舊型方陣快砲執行性能提升作業，提供海軍後續新造艦運用。
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