國軍採購國造輕重型狙擊槍 性能測試全未通過軍種好急

國軍各軍種向軍備局205廠採購自行研製的「輕重型狙擊槍」，全案預計今年底結案。但海軍司令部最近向立法院報告表示，由於兩種槍經軍種測試性能至今都不合格，以至各軍種都未獲裝備，輕型狙擊槍將在5月底前須完成缺失改進，重型狙擊槍則須於今年底前通過測評，將槍隻製造繳交給各軍種結案。海軍已要求每月召開會議，緊盯205廠研發生產進度，希望此案能如期在今年結案。

軍備局近期透過媒體釋放特戰部隊測試自製7.62公厘半自動T93輕型狙擊槍性能優異訊息，但根據採購軍種向立法院提出最新報告，卻沒有這麼樂觀。

海軍司令部日前向立法院就提出報告表示，海軍111年度編列3567萬8000元，總預算計7615萬3000元，計畫期程108至111年度，海軍109年編列4047萬5000元，預計籌購輕型狙擊槍成套裝備63件，但至今都尚未獲裝。

海軍司令部進一步表示，海軍籌購輕型狙擊槍，計畫109應獲裝63把、今年獲裝12把重型狙擊槍。但原預劃製造繳交的輕型狙擊槍，先是205廠評估產能後，須延至110年12月外，負責統建的陸軍司令部在110年11月25、26日性能測試時，結果不合格，預算全數辦理保留，須待陸軍於5月31日前完成缺失改進及複驗合格後，再行交裝。

海軍司令部說，海軍今年仍編列3567萬8000元，預劃接裝205廠自製的重型狙擊槍12把，海軍將要求陸軍司令部依期程完成測評後製繳，預計須於今年底才能完成測評。海軍說，海軍原配合陸軍每季召開管制會議，現已要求調整為每月召開，以要求趕工加速完成測評、缺改及量產，以利管制依節點完成作戰測評及驗收製繳，以確保全案如質如期於111年結案。

陸軍司令部建案委由軍備局205廠研製「輕重型狙擊槍」，各軍種都投入預算採購，提供特戰部隊使用。以海軍為例，海軍規劃籌獲新式狙擊槍武器裝備，具遠距狙擊及破壞敵輕裝甲艦艇能力，防禦共軍對我實施登陸突擊作戰，新式重型狙擊槍有效射程超過2000公尺，敵登陸艇於海上航行時，狙擊槍能對其駕駛員、戰鬥人員進行狙殺；而輕型狙擊槍則可狙擊近岸、灘岸敵軍戰鬥人員。