高雄今增449例確診 9人參加教召染疫
高雄市今天新增449本土病例，市府今午證實，外縣市旅遊史31例中，11例與屏東有關，這當中包含9例參加教召的人員，衛生局簡任技正潘炤穎表示，會對這9例高雄子弟善盡照顧責任。
中央流行疫情指揮中心公布高雄新增453例，但因4例工作地在外縣市，已經轉銜，確實新增的確診個案為449例，已創下今年疫情爆發以來單日確診數最多紀錄。
高市今天新增449例中包括包括居隔期間陰轉陽71例，外縣市旅遊史31例，特定娛樂場所10例，密切接觸者的337例中，同住親友150例、餐飲娛樂54例、職場環境112例、高風險場域21例，新案疫調中有5例。
高市衛生局簡技潘炤穎表示，新增病中在社區因症就醫有209人，匡列人數有169人，外縣市旅遊史中的31例，與屏東有關的11例，當中的9例是教召時感染。陳其邁說，部分部隊確診個案數有增加情況，因同寢室也易造成染疫風險。
屏東枋寮營區舉辦教召發生群聚，消息在網路傳開，網友爆料，有朋友被教召。至枋寮鄉5天，第3天營區有2人確診，但長官要求勿說，僅發快篩劑，批國防部意圖掩蓋真相；後備指揮部對此澄清，絕無隱匿情況。
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