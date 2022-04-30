軍方遠程飛彈射擊 中科院UAS升空監控、參數蒐集
軍方將於5月11日至13日在東南部進行飛彈射擊，射程超過200公里，穿越綠島及蘭嶼，中科院將配合申請UAS「無人機」偵照作業。軍事專家表示，無人機應為監控及取得飛彈相關參數。
軍事專家指出，現有國產自製無人機飛行速度是無法跟上飛彈，更不可能伴飛，所以可能是從台東升空後，先飛往射擊點空域進行監控及參數收集，一般由海軍銳鳶或中科院中翔無人機執行任務。
根據漁業署射擊通報顯示，軍方5月11日至13日共計3天進行飛彈射擊，範圍從屏東九鵬基地至綠島及蘭嶼外海，射程超過200公里，同時中科院申請UAS無人機偵照作業，起飛點在空軍台東太麻里靶場。
據了解，軍方這次飛彈射擊，中科院配合申請空拍偵照作業來監測及參數取得，依射擊警戒區域圖示來說，外界研判為雄風飛彈可能性最大，但是否外傳雄昇飛彈，軍事專家認為應為雄三或雄二增程驗證。
軍事專家表示，射擊警戒區內設置2處靶船點，是海軍典型反艦導彈的驗證能力測評，加上射擊範圍拉至綠島、蘭嶼往東外海，最大彈道高度5000呎以下，更符合雄風飛彈飛行實境，中科院也較能收集完整相關參數。
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