影／海巡巡艦再添生力軍 4000噸級新竹艦交船返基地

海巡署艦隊分署第二艘4000噸級巡防艦—新竹艦，於上周五（22日）完成交船，昨天（29日）駛返臺北港海巡基地，待完成成軍訓練測考後，即刻投入北部海域服勤，成為北部地區機動海巡隊翹首企盼的最新戰力。

據了解，4000噸級巡防艦—新竹艦，由台灣國際造船股份有限公司打造，這艘4000噸級的新竹艦，採用2部MTU 8000型高速主機，最高航速可達24節以上。艦上配賦射程可達120公尺的3座高壓水砲。

新竹艦身可承受10級強風，續航力可達1萬浬，另配備1門鎮海火箭彈武器系統、2座近程自動化防禦武器系統。同時，艦艙內配置醫療手術室及負壓隔離病房。若遇緊急狀況，可由隨艦醫官協助緊急醫療救護事宜，必要時亦可透過直升機落艦或海上吊掛方式執行傷患後送，提升海上救援能量。