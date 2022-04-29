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空軍司令熊厚基健康因素調任 遺缺由副司令劉任遠接任
國防部今（29）日表示，奉總統核定，國軍上將職務調整，空軍司令熊厚基上將因健康因素另有任用；空軍上將司令由空軍副司令劉任遠中將調任，同時晉任空軍二級上將。相關人事異動於5月1日生效。
而根據總統府發布新聞稿指出，熊厚基將調任總統府戰略顧問。
國防部表示，空軍司令部副司令劉任遠中將是空軍官校74年班、戰院96年班，曾任空軍司令部計畫處處長、空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導空軍各項戰備整備、新興兵力成軍與強化空防聯戰機制等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任空軍司令部上將司令，以藉其豐富經驗，銜續推動空軍各項建軍備戰工作。
國防部表示，前述調任案，於111年5月1日生效。
而根據總統府發布新聞稿指出，蔡總統肯定熊厚基於近三年空軍司令任內克盡職守、衛國不怠；尤其面對近年共機頻繁侵擾台，熊厚基帶領全體空軍守衛空域、守護國家安全，以及積極落實F-16V BLK20接裝、國防自主勇鷹號接機等重要任務的績效。
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