空軍司令熊厚基健康因素調任 遺缺由副司令劉任遠接任

俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動以來，許多俄軍戰鬥車輛遭到烏克蘭士兵擊毀，最近不少人發現俄軍車輛殘骸上面有噴漆留下Wolverines的文字，這個字是一種叫狼獾的動物，烏克蘭士兵噴漆留下Wolverines的行為，其實是模仿1980年代好萊塢戰爭片天狐入侵（Red Dawn），這部電影當時由派翠克‧史威茲與查理‧辛主演。

2022-04-29 08:00