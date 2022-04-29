快訊

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

緊抓桌沿、不停抖腳…普亭患上帕金森氏症？醫學專家這樣看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空軍司令熊厚基健康因素調任 遺缺由副司令劉任遠接任

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍副司令劉任遠中將（右）。圖/軍友社提供
空軍副司令劉任遠中將（右）。圖/軍友社提供

國防部今（29）日表示，奉總統核定，國軍上將職務調整，空軍司令熊厚基上將因健康因素另有任用；空軍上將司令由空軍副司令劉任遠中將調任，同時晉任空軍二級上將。相關人事異動於5月1日生效。

而根據總統府發布新聞稿指出，熊厚基將調任總統府戰略顧問。

國防部表示，空軍司令部副司令劉任遠中將是空軍官校74年班、戰院96年班，曾任空軍司令部計畫處處長、空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導空軍各項戰備整備、新興兵力成軍與強化空防聯戰機制等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任空軍司令部上將司令，以藉其豐富經驗，銜續推動空軍各項建軍備戰工作。

國防部表示，前述調任案，於111年5月1日生效。

而根據總統府發布新聞稿指出，蔡總統肯定熊厚基於近三年空軍司令任內克盡職守、衛國不怠；尤其面對近年共機頻繁侵擾台，熊厚基帶領全體空軍守衛空域、守護國家安全，以及積極落實F-16V BLK20接裝、國防自主勇鷹號接機等重要任務的績效。

空軍副司令劉任遠將調任空軍司令。圖／國防部提供
空軍副司令劉任遠將調任空軍司令。圖／國防部提供

空軍 國防部

延伸閱讀

空軍司令由劉任達接任 熊厚基調總統府戰略顧問

國軍將官晉升 再度起用通資專長女性兵科少將

IDF與F-16戰機緊急起飛監控共軍 國防部動用預備金支應

修繕岡山空軍眷村醒村、樂群村 3棟建築明、後年完工

相關新聞

空軍司令由劉任達接任 熊厚基調總統府戰略顧問

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統今天核定，由現任空軍司令熊厚基調任總統府戰略顧問，空軍副司令劉任遠中將調任，同時晉升空軍二...

將領：熊厚基常熬夜尋解方 劉任遠闡述政策邏輯清晰

空軍司令熊厚基因健康因素，調任總統府戰略顧問。將領分享，熊厚基行事風格直率與熱情，願傾聽部屬意見，對事情相當執著，常熬夜...

空軍司令熊厚基健康因素調任 遺缺由副司令劉任遠接任

國防部今（29）日表示，奉總統核定，國軍上將職務調整，空軍司令熊厚基上將因健康因素另有任用；空軍上將司令由空軍副司令劉任遠中將...

好萊塢戰爭片影響俄烏戰？ 俄裝甲車殘骸神秘噴漆靈感是「天狐」？

俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動以來，許多俄軍戰鬥車輛遭到烏克蘭士兵擊毀，最近不少人發現俄軍車輛殘骸上面有噴漆留下Wolverines的文字，這個字是一種叫狼獾的動物，烏克蘭士兵噴漆留下Wolverines的行為，其實是模仿1980年代好萊塢戰爭片天狐入侵（Red Dawn），這部電影當時由派翠克‧史威茲與查理‧辛主演。

【專家之眼】延長義務役期 請蔡政府趁勢快上

二戰後期，盟軍已看到勝利曙光，英國首相邱吉爾在德黑蘭與美蘇領袖會面時，曾建議蘇聯領導人史達林重視一下羅馬教皇在戰後東歐問...

獨／左營裝彈作業曝光 海巡安平艦將首度試射反艦飛彈

海巡600噸安平級「平安艦」(CG601)是首艘計畫裝設海軍「聯成系統」與雄二、三型反艦飛彈發射模組的海巡艦艇，今（28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。