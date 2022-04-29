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國軍將官晉升 再度起用通資專長女性兵科少將

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖/本報資料照
國防部。圖/本報資料照

國防部昨日完成最新一波中、少將晉升，國防部通次室通資電發展規劃處處長蕭人瑾晉升少將，她是7年來首獲晉升的女性兵科將領。

由於通次室通資電發展規劃處業務敏感，國防部對蕭人瑾背景未多作說明。國防部過去也曾以通資專長，晉用女性少將柴惠珍。

國防部修訂軍士官任職條例，得每月辦理晉陞。昨日晉升中將名單：陸軍航空特戰指揮部指揮官張台松、海軍司令部政戰主任劉慶斌、情報參謀次長室次長顏有賢、空軍作戰指揮部副指揮官王德揚等4位。

晉升少將名單：國防部軍事發言人孫立方、戰規司軍制編裝處處長賴文欽、陸軍航空第602旅旅長游鑫魁、陸軍航空基地勤務廠廠長蔡惠彣、陸軍金門防衛指揮部政戰主任張榮順、陸軍裝甲第564旅旅長李有金、陸軍馬祖防衛指揮部政戰主任襲瓊玉、海軍陸戰隊陸戰66旅旅長戴建有、海軍陸戰隊指揮部參謀長魏孝智、作計室戰情中心主任莊敏典、空軍戰術管制聯隊聯隊長林正忠、空軍航空技術學院校長田忠儀、國防部通次室通資電發展規劃處處長蕭人瑾等13位。

此次晉升少將名單中有龔瓊玉、蕭人瑾兩位女性少將。國軍原已有國防部政戰局副局長陳育琳丶憲兵指揮部政戰主任辜麗都兩位現階少將。

過去女性將領多由政戰體系出線，蕭人瑾是7年來首位女性兵科將領。國防部上次晉升兵科體系出身的女性將領，是2015年底任職國安局擔任國際情研工作的張德蘭少將。

國防部 陸軍 空軍

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