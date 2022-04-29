【專家之眼】延長義務役期 請蔡政府趁勢快上

二戰後期，盟軍已看到勝利曙光，英國首相邱吉爾在德黑蘭與美蘇領袖會面時，曾建議蘇聯領導人史達林重視一下羅馬教皇在戰後東歐問題中的影響力，但史達林想了一下，反問：教皇有幾個師？

國際政治是無政府狀態，特別重視軍事實力。台灣過去軍隊不少，就是以此來維護台海和平，也鞏固與對岸互動信心。但在藍綠共業的裁軍募兵開始後，我們越來越聽到兩岸兵凶戰危的警告。部份泛藍前朝官員從中共機艦繞台、兩岸政府惡言相向開始，就常出言示警：兩岸快打起來了。或因承平日久、講得太多、又囿於黨派之見，台灣社會對此是不太買單的。

但以去年為例，各式國外媒體與政客也出現「跟風」情況。包括《經濟學人》雜誌封面故事，稱台灣是世界上最危險之地。澳洲前國防部長派恩警告，5到10年內中國極可能在印太地區引發戰爭，而台灣會是下個熱點；現任部長達頓則指，隨著中國統一台灣野心越來越明確，兩岸間發生衝突的可能性不應該被忽視。美國的類似言論更多、更具體。例如前國安顧問麥馬斯特曾說，北京是否出兵攻打台灣，關鍵日期可能是2022北京冬奧和中共20大之後。

隨著烏克蘭戰事爆發，對台海可能發生戰爭的憂心更多。美國總統拜登和中共國家主席習近平視訊對話時，即便目的是解決烏俄戰爭，也要提及關切台海和平。《美聯社》則報導，烏克蘭總統澤倫斯基的澳洲視訊演說暗示，俄羅斯戰勝烏克蘭，將鼓勵中國對台灣開戰。

最新的戰爭預言，來自美國前總統川普。他放言近幾任美國總統中，只有他任內天下太平。之後再點名台灣要小心：「中國國家主席習近平也是一樣，我們等著瞧看台灣會怎麼樣。」

面對戰爭預測，台灣上下反應相對雲淡風輕。烏戰之初，社會還會討論延長或擴大徵兵制議題：一份民調指出，20歲以上的受訪者中，七成六同意役男服役至少要一年才合理，僅一成八不同意。這麼壓倒性地數字，似乎暗示多數台人願為保衛台灣而戰。

自己國家自己救，乃理所當然之事。烏克蘭戰爭給我們的啟示之一是，要打持久戰，除盟國願意軍援之外，最重要的，是人民能否自己操作武器抗敵。然而，延長役期討論才開始沒多久，執政黨立院黨團領導就使出緩兵之計：現在正值烏俄戰爭，兵役延長意願偏高的民調會失真，這個議題各方面都需要從長計議。

國防部長也在立院表示，他沒有說該議題在今年底前可完成研議，而是盡快提出，外界說他要在年底公布是曲解。還說，國防部沒有要提這個案，但現在整個環境的變化，變成一個助力，國防部只是乘勢。看來蔡政府的行政立法部門，都覺得這只是一個勢，台人並未下定決心。

前日媒體透露出的一年義務役擬走雙軌制的新聞，恐怕更讓人覺得政客們只是在用嘴保台。新聞說，政府推動恢復一年義務役，國防部研擬把未來這些一年義務役士兵優先編實至各作戰區的新訓步兵海岸守備旅。

這類報導把國防部規劃相當具體的講出來，應是部內高層有意為之，但奇妙的是，這種影響國安、年輕人生涯規劃大事，重要綠媒卻只有一家報導。這是否代表執政黨高層並不認可，只是特定單位在放消息而已？頗堪玩味。

在民氣可用時不趕快做決定，年底九合一選舉轉眼即至，2024年1月又預計舉行總統與立委大選，政客更不會做決定了。別人用血淚教訓為台灣開啟的機會之窗，轉眼就要關閉。我們要的是考量國家長遠利益還是只看短期選舉結果的政府？請人民多做考量。