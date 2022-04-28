獨／左營裝彈作業曝光 海巡安平艦將首度試射反艦飛彈

海巡600噸安平級「平安艦」(CG601)是首艘計畫裝設海軍「聯成系統」與雄二、三型反艦飛彈發射模組的海巡艦艇，今（28）日「安平艦」被發現進入左營軍港靠泊「危險品碼頭」進行裝彈作業。國安高層今證實，安平艦近期將首度試射雄二反艦飛彈。

海巡署今天也證實，安平艦今日配合海軍5月射擊演訓先期報到，但今天尚未進行裝彈作業。而停泊區域依海軍規劃辦理。

立法院三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」中，以「海巡艦艇加裝戰時武器系統」為名，編列32億餘元為海巡12艘安平級艦加裝聯成通訊系統與雄風二、三型反艦飛彈發射模組。國防部表示，依國防法第4條，將海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業，海巡安平級艦平時即加裝雄風射控及通信指管裝備，戰時即納入國軍作戰序列，提升整體制海作戰能力。

根據民間船船追蹤系統顯示，安平艦今日下午進入左營軍港泊靠在危險品碼頭，這個碼頭是海軍專為艦艇裝彈作業而設的碼頭，海巡艦艇並沒有泊靠此地的紀錄，海巡一般法定執法彈藥如機槍彈、鎮海火箭彈，都自行裝配即可，毋須至左營軍港裝設。

對此，國安高層證實，安平艦在左營軍港正在進行裝配雄風反艦飛彈作業，近期將進行首度測試射擊。

根據海軍司令部發布射擊通報，海軍近期在九鵬海域進行繁複的海上飛彈射擊演練，先有程序演練，再進入實彈射擊程序。研判是專給安平艦施追瞄、鎖定練習。

射擊通報指出，海軍陸續在5月3-6日、5月10日進行程序演練；、5月11-13日進行程序演練與實彈射擊、5月24-26日進行實彈射擊；5月27日、30-31日則為預備日。