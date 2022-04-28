海巡特勤隊荷槍實彈攻上大陸盜砂船 船員嚇傻趴下

海巡署今天動員海巡特勤隊出海執行「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，隊員全付武裝跨船登檢大陸違規抽船砂，攻入船艙喝令掌舵者趴下，扣回正違法進行盜砂作業的中國籍「華益」號抽砂船，攻堅過程鏡頭全都錄。而考量防疫，登船攻堅者除消毒外，返台須依規定實施10天自主健康管理。

海巡署表示，今年4月25日至26日，台灣橋頭地方檢察署指揮海巡署及高雄市政府警察局湖內分局，啟動「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，協同艦隊分署、偵防分署及空勤總隊，動員台北艦、屏東艦、10038艇、10025艇、8名特勤人員及空勤總隊直升機，以優勢警力在台南安平港西方93浬處台灣灘海域，查扣正在盜砂的中國大陸籍「華益○號」抽砂船。

根據海巡署公布畫面，8名海巡特勤隊員荷槍實彈，搭100噸艇驚險登檢船高聳的大型盜砂船，直接攻入駕駛艙喝令掌舵者趴下，對方嚇傻配合。

海巡署說，違規抽砂船計有10名船員，估計載砂300噸，盜採海砂已全數回填台灣灘海域，全案後續將依《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條移送移送我橋頭地方檢察署偵辦；另為嚴防產生防疫破口，執勤人員全程均落實各項防疫措施，勤務結束後落實艦艇、扣留船舶及相關人員消毒工作，並依規定實施10天自主健康管理。