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海巡特勤隊荷槍實彈攻上大陸盜砂船 船員嚇傻趴下

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署今天動員海巡特勤隊出海執行「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，隊員全付武裝跨船登檢大陸違規抽船砂。圖／海巡署提供
海巡署今天動員海巡特勤隊出海執行「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，隊員全付武裝跨船登檢大陸違規抽船砂。圖／海巡署提供

海巡署今天動員海巡特勤隊出海執行「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，隊員全付武裝跨船登檢大陸違規抽船砂，攻入船艙喝令掌舵者趴下，扣回正違法進行盜砂作業的中國籍「華益」號抽砂船，攻堅過程鏡頭全都錄。而考量防疫，登船攻堅者除消毒外，返台須依規定實施10天自主健康管理。

海巡署表示，今年4月25日至26日，台灣橋頭地方檢察署指揮海巡署及高雄市政府警察局湖內分局，啟動「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，協同艦隊分署、偵防分署及空勤總隊，動員台北艦、屏東艦、10038艇、10025艇、8名特勤人員及空勤總隊直升機，以優勢警力在台南安平港西方93浬處台灣灘海域，查扣正在盜砂的中國大陸籍「華益○號」抽砂船。

根據海巡署公布畫面，8名海巡特勤隊員荷槍實彈，搭100噸艇驚險登檢船高聳的大型盜砂船，直接攻入駕駛艙喝令掌舵者趴下，對方嚇傻配合。

海巡署說，違規抽砂船計有10名船員，估計載砂300噸，盜採海砂已全數回填台灣灘海域，全案後續將依《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條移送移送我橋頭地方檢察署偵辦；另為嚴防產生防疫破口，執勤人員全程均落實各項防疫措施，勤務結束後落實艦艇、扣留船舶及相關人員消毒工作，並依規定實施10天自主健康管理。

海巡署表示，在我國專屬經濟海域非法盜採土石，造成砂石大量流失與海底地形變動，嚴重破壞海洋環境及自然生態，為有效嚇阻前開不法行為，自《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》加重刑責修正通過後，今（111）年1月迄3月底，海巡艦船已在台灣灘海域驅離中國大陸抽、運砂船計39艘次，驅離件數相較往年銳減。

海巡署今天動員海巡特勤隊出海執行「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，隊員全付武裝跨船登檢大陸違規抽船砂。圖／取自海巡署提供影片
海巡署今天動員海巡特勤隊出海執行「台灣灘海域違法抽砂取締專案」，隊員全付武裝跨船登檢大陸違規抽船砂。圖／取自海巡署提供影片

海巡署

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