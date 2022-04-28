韓籍潛水救難艦徘徊台灣海峽不去 國安局長：要檢討

韓籍潛水救助艦日前進入我內水執行搜救，事後又在台灣海峽以東徘徊不去。國安局長陳明通上午表示，國安局一直有在檢討此事，確實有些不合理的地方。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會以「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告。國民黨立委馬文君質詢表示，本月7日獅木子山共和國籍貨船在台灣與澎湖間的內海遇險，6名韓籍船員失聯，海巡署獲報已立刻編組派船搜救，國搜中心也接獲韓國搜救中心協調申請，我方基於人道考量與相關救援，同意韓方派遣兩艘救難船艦包括「KCG-3012」及 「D-01」到我方海域共同實施搜救。國安局是否有掌握？

陳明通表示，救難人命第一，兩岸過去也曾有在金門共同搜救演習紀錄。

但立委質疑，在黃金時間確實應該救援，但這艘遇險的外籍船過去曾數度改變船籍國，「很特別」，曾歷經日本、台灣、獅子山等多國船籍。發生船難後，距案發時間已超過黃金72小時，韓國仍非常熱心派遣包括潛水救助艦來搜救，一直在台灣內海與海峽數度來回，航跡很詭異，其潛水援助船曾因車葉受損進入高雄港維修，但修好了出港又持續在台灣海峽中以東一直搜索，國安局難道不覺有問題？

立委進一步表示，尤其這艘潛水救助艦具備水文探測與紀錄能力，事前有無經國安機制審查？救援行動既已結束，水下探測我們的救難艦也能作到，為什麼要韓方來，而且還進入我內水區域？內水是領土的一部分，我有完全司法管轄權，外國船隻不應這樣作，國安局有什麼作為？極機密水文資料若洩露對我影響非常大。

陳明通表示，他感謝立委提醒，國安局一直有在檢討此事，確實有些不合理的地方，要去檢討。