共軍對台具備八優勢 國安局長提出台灣對中共四大優勢

國防部向立法院提出中共戰力優於國軍的八項優勢，國家安全局長陳明通上午在立法院表示，我國對中共也有包括地緣政治、國際友盟、高科技產業與同島一命的四項優勢。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會以「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告。國民黨立委江啟臣質詢表示，國防部對立法院提出共軍軍力對台灣有八項優勢，「我們的優勢在哪裡？」

陳明通回應表示，台灣有地緣政治上的優勢，而我國身為民主陣營的最前線，有國際友盟優勢，而我有半導體等高科技產業的優勢，更重要還有同島一命（團結）的優勢。

立委追問，美方說，面對中共八大優勢，要作不對稱戰力的加強，這到底是什麼？如我們希望採購反潛直升機、潛艦，還有更精準的飛彈，但美國都說不行，只能按美希望我們採購的軍購照單全收，如今傳美要求我採購波音787。立委說，兩岸是互賴，台美是互惠，他呼籲美方給我們需要的，讓我買我們想要的。

陳明通說，台美最重要的是相挺。要美國挺台，我們也須挺美。

國防部向立法院報告表示，共軍地面部隊打擊火力、水面艦及潛艦戰力均優於國軍，中共戰機制空作戰共軍稍佔優勢。

國防部分析指出，中共地面部隊主戰坦克主砲破甲能力、自走與牽引、榴砲及多管火箭射程，均優於國軍裝備，且數量龐大，整體打擊火力超越國軍；海軍部分，共軍自二零零五年起，陸續部署自製旅洋二型及引進現代級改良型驅逐艦，艦載攻船飛彈射程由130公里提升至250公里，並引進偵距180公里俄製艦載超視距平面雷達，大幅提升制海打擊戰力。

在潛艦部分，中共已具備良好柴電與核動力潛艦研建能力，目前配備潛射攻船飛彈的潛艦已達50艘，整體水下戰力堅強，除可以擔任封鎖台海主力外，也是抗擊、阻滯外軍利器；制電磁能力部分，國軍E-2T/K預警機性能優於共軍預警機，台海空域狹小、國軍預警機數量有限，必須強化戰力保存作為，且台灣C-130HE天干機干擾能力與共軍概同，但只有1架，因此中共整體制電能力優於國軍。

空軍部分，海峽兩岸均能掌握台海空情動態，因此戰機偵蒐、指管能力概同，但共軍新型戰機已配備相位陣列雷達，且飛彈射程最遠120公里，優於國軍戰機的112公里，具制空及數量優勢。