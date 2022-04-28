國防部：中共對台斬首作戰 我籌立即作戰能力因應威脅

國防部日前向立法院外交及國防委員會提出一項報告，評估中共有包括對我政經中樞採斬首作戰等8種對台可能行動，目的是迫使政府迅速失能，動搖抗敵決心。國軍在政府及人民支持下，將不斷提升現有武器裝備，持續建立立即作戰能力因應威脅。

報告同時表示，共軍地面部隊打擊火力、水面艦及潛艦戰力均優於國軍，制空作戰共軍稍佔優勢。

國防部分析指出，中共地面部隊主戰坦克主砲破甲能力、自走與牽引、榴砲及多管火箭射程，均優於國軍裝備，且數量龐大，整體打擊火力超越國軍；海軍部分，共軍自2005年起，陸續部署自製旅洋二型及引進現代級改良型驅逐艦，艦載攻船飛彈射程由130公里提升至250公里，並引進偵距180公里俄製艦載超視距平面雷達，大幅提升制海打擊戰力。

在潛艦部分，中共已具備良好柴電與核動力潛艦研建能力，目前配備潛射攻船飛彈的潛艦已達50艘，整體水下戰力堅強，除可以擔任封鎖台海主力外，也是抗擊、阻滯外軍利器；制電磁能力部分，國軍E-2T/K預警機性能優於共軍預警機，台海空域狹小、國軍預警機數量有限，必須強化戰力保存作為，且台灣C-130HE天干機干擾能力與共軍概同，但只有1架，因此中共整體制電能力優於國軍。

空軍部分，海峽兩岸均能掌握台海空情動態，因此戰機偵蒐、指管能力概同，但共軍新型戰機已配備相位陣列雷達，且飛彈射程最遠120公里，優於國軍戰機的112公里，具制空及數量優勢。

國防部於報告中，特别評估中共有8種對台可能行動。包括認知作戰、灰色地帶威脅、聯合軍事威懾、聯合封鎖、奪占外、離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。

有關中共斬首作戰，中共可運用特戰部隊及先期潛伏人員，或運用巡弋飛彈遠距精準打擊，癱瘓台灣的整體指管運作以及破壞政、經、軍等重要基礎設施，目的是迫使政府迅速失能，動搖抗敵決心。