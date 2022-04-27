國軍漢光38號兵推圖上談兵不用電腦 他說有兩個因素

國軍漢光38號演習兵推將於5月16至20日實施，國防部說今年將採用「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，有別於傳統純粹採取美軍聯合戰區模擬系統(JTLS)電腦兵棋推演。國防部作計室聯合作戰處處長林文皇解釋，這是為「借鏡俄烏戰爭」，同時「考量防疫作為」。

國防部上午舉行記者會，列席的國防部作計室聯合作戰處處長林文皇表示，國軍今年「漢光38號」演習，區分5月「全民防衛作戰圖上兵棋推演」及7月「實兵演習」2個階段實施，檢視各級計畫作為及驗證部隊戰訓整備實況，持續提升國軍防衛作戰能力。兵推於5月16至20日實施，實兵操演則在7月25日至29日實施。

對於今年兵推採取圖上兵棋推演，中斷了多年純粹採用電腦兵棋推演的慣例，林文皇解釋稱，是為借鏡「俄烏戰爭」對防衛作戰啟示，召集國軍重要幹部，以「圖上兵推」面對面互動研討方式，詳實探討戰術戰法，以獲取作戰共識，及統一用兵觀念，有利於作戰計畫發展，並具體提供建軍備戰的參據。

林文皇說，這項全民防衛作戰圖上兵棋推演，想定發展以近年來共軍侵擾模式及遠海長訓等各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示；另「考量防疫作為」，將運用「圖上兵棋推演」方式，研討各項戰備議題，檢視作戰計畫，並加強指揮官用兵決策與幕僚計畫作為能力。

國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉說，漢光操演課目及執行作法已依中央最新防疫指引完成人數精簡及兵推場地規劃，以降低感染風險。國防部隨時依照中央指引訂定規範並滾動式修正，目前按期程、按計畫執行各項戰演訓任務。