新冠疫情肆虐 國防部：後備軍人仍將參演漢光38號演習

國軍漢光38號演習兵推、實兵操演將分別於5、7月展開，國防部今天表示，實兵驗證中後備部隊軍人仍將循例結合演習規畫，納入同心演習驗證與磨練後備戰力。國防部會嚴密防疫措施。

國防部上午舉行例行記者會，說明即將實施的漢光演習內容。國防部作計室聯合作戰處處長林文皇表示，操演中有關軍事動員及行政動員演練，將配合漢光演習執行構想，適切規畫，針對後備部隊將循例結合演習規畫，納入同心演習驗證與磨練後備戰力。而軍事訓練役男入伍訓練後，分發本、外、離島各單位，參與部隊實務工作及戰備演訓任務，也有機會參與操演。

但目前新冠疫情肆虐，軍方內部有無律定確診率達到某一程度時，漢光演習即延期進行？國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉表示，漢光操演課目及執行作法已依中央最新防疫指引完成人數精簡及兵推場地規劃，以降低感染風險。國防部隨時依照中央指引訂定規範並滾動式修正，目前按期程、按計畫執行各項戰演訓任務。她說，國防部始終以最嚴謹態度執行各項防疫作為與整備，同時也強化篩檢機制，阻斷任何傳播鏈，確維國軍整體戰力。