國軍漢光38號演習啟動 國防部評估雪山隧道開設指揮所

國軍漢光38號演習兵推、實兵操演將分別於5、7月展開，對於操演中是否將實施模擬衡山指揮所遭毀轉進雪山隧道開設指揮所方案，國防部作計室聯合作戰處處長林文皇今天表示，國軍各層級指管通情系統，均建立複式備援與接替機制，以維護作戰指管與命令傳遞不中斷。

國防部上午舉行例行記者會，說明即將實施的漢光演習內容。林文皇表示，年度漢光演習是依據共軍現階段犯台威脅，以及國軍戰力發展現況，作為想定設計的基礎及演練課目規劃，以符合「為戰而訓」的防衛作戰目標。

他表示，今年操演科目是依據年來共軍對我軍事侵擾行動與演訓模式，作為想定發展的基礎，符合這個原則的課目都納入規劃，據以驗證我戰力整備實況，以及作戰計畫的可行性。至於美軍是否援例派遣觀摩團參與兵推，林文皇低調說，國軍各項軍事協訓均依任務需求規劃執行，汲取戰訓經驗。

國防部宣稱操演將參考俄烏戰爭啟發，林文皇說，針對俄烏戰事及共軍的動態，國防部都會密切掌握並研析，參酌俄烏戰爭啟示，國軍持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰及提升後備戰力與全民總力的運用。

媒體提問時關切戰時國軍規畫雪山隧道開設指揮所接替衡山指揮所，會否在漢光38號演習驗證？林文皇說，國軍各層級指管通情系統，均建立複式備援與接替機制，以維護作戰指管與命令傳遞不中斷。各項指管機制的備援作為，國防部均納入研析與評估，請外界勿多加聯想與臆測。

林文皇說，今年漢光操演內容，仍延續年來演訓成果，國軍持續以提升戰力保存、整體防空、聯合制海、國土防衛作戰能力，以及常後戰力整合與全民總力運用等，作為訓練目標。