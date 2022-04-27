美軍桑普森號逐艦今穿越台灣海峽 國防部：全程掌握

國防部發言人孫立方今(27)日表示，一艘美驅逐艦由南向北航經台灣海峽。美艦通過台灣海峽期間，國軍均能全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

國防部上午舉行記者說明漢光38號演習內容，孫立方表達的這艘美艦，據美第七艦隊新聞稿指出，是桑普森號驅逐艦（DDG-102）。第7艦隊聲明宣稱，桑普森號通過海峽是依據國際法進行的例行行動。

美國海軍今宣稱桑普森號驅逐艦（DDG-102）週二通過台灣海峽是在依照國際法下進行的一次例行性行動，美軍行動再度引發中國不滿，中共解放軍東部戰區也做出回應，宣稱共軍全程跟監，並跳腳稱美頻頻挑釁，破壞台海和平穩定。而美艦通過台灣海峽之舉彰顯了美國對維持印太地區開放與自由的承諾。

美軍宣稱，桑普森號驅逐艦是尼米茲級航空母艦「林肯號」的戰鬥打擊群成員之一，而林肯號航艦打擊群目前正在菲律賓海作業。