軍方下月飛彈射擊 射程逾太平洋以東200公里 海域關閉

中科院日前在台東、屏東兩地實彈發射弓三增程飛彈後，5月軍方密集在台灣東南部海、空域進行實彈射擊操演，其中，11日至13日及24日至26日，第二警戒區域遠超過綠島、蘭嶼，且設置2處靶船。

軍事專家研判極可能為「雄風」系列巡弋飛彈。中科院與軍方則不願回應。

根據漁業署公告射擊通報圖示，軍方第二警戒區域從台灣本島台東太麻里以南至屏東旭海A、F、E點，並向東延伸至綠島及蘭嶼的G、H點，但A至G點及E至H點，直線距離逾200公里，遠超過綠島及蘭嶼，中間設置2處靶船，最大彈道高度5000呎（1524公尺）以下，警戒區域海域關閉。

軍事專家表示，依警戒區範圍看，認為可能射擊雄風型相關系列飛彈，尤其是雄二E巡弋或雄三飛彈可能性較高，主要從九鵬基地發射出去後，往東從綠島及蘭嶼穿越出去後，轉彎再來回飛行，且彈道高度及設置靶船也較合乎雄風反艦飛彈設計操演。

而立法院日前三讀通過海空戰力提升特別預算，國防部也首度公開代號「雄昇飛彈」的地對地巡弋飛彈。雄昇飛彈是從雄二E修改過來的增程型巡弋飛彈，將現行600公里射程，提升至1000公里以上，擔任國軍遠程反制的武器。雄二E巡弋飛彈幾乎未曾曝光。

中科院官網資料顯示，雄風系列反艦飛彈武器系統的既有部署型態包含船艦、固定陣地及機動發射車輛，可依需要迅速配置接戰武力，此型飛彈具備抗電戰干擾能力，可有效穿透敵方船艦的防禦網，對敵艦展開攻擊。不過，中科院及軍方則一貫表示「請國人支持國防」。