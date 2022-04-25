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中將傳染疫 國防部：按規定清消

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正。圖/本報資料照
國防部長邱國正。圖/本報資料照

國防部一名中將新冠肺炎PRC檢測陽性，今（25）日引發部內大舉實施核酸檢測（PCR），傳國防部長邱國正也在篩檢之列。國防部發言人孫立方今天表示，國防部已依據中央疫情指揮中心的規定進行清消，但不便說明確診者身份。

邱國正晨昏均主持如輿情會報等會議，部內包括參謀本部高階將領均須出席，傳這名中將每天都會出席會議。對邱國正是否受到將領染疫影響？官員宣稱「一切正常，沒有異狀，謝謝關心」。

對傳有中將染疫，國防部大直博愛營區是否大規模針對邱國正在內的將領執行篩檢？孫立方表示，國防部始終以審慎的態度面對疫情，並依中央疫情指揮中心的規定執行防疫。至於染疫人員，他説，在地方政府衞生局未公布前，國防部不便公布。

國防部 邱國正 疫情

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