促轉會5月底結束任務 籲三軍儀隊移出蔣銅像大廳

促轉會向立法院提出報告，要求駐中正紀念堂的三軍儀隊應將駐防場所移出蔣中正銅像大廳，於戶外廣場執行勤務或駐守於升降旗台左右，以彰顯對國家的效忠。報告同時建議和「先總統蔣公」有關的中正勳章，應由業管單位檢討存續。

促轉會預定5月底結束任務，法定任務將移交給各部會承接，三軍儀隊駐中正紀念堂、「中正勳章」，促轉會都曾研議廢除，但現在移轉給接受業務單位決定。

促進轉型正義委員會日前向立法院提出書面報告表示，依勳章條例第10條第2項附表規定，有關中正勳章式樣及圖說說明：「中正勳章正章中心為『中正』二字，副章中心為『中華民國憲法』。象徵先總統蔣公秉大中至正精神，繼國父遺志，領導全國軍民，內除軍閥，外抗強鄰，廢除不平等條約，實行民主憲政，建設復興基地， 奠定光復大陸基礎，其德業與民主憲政光耀於世，永垂不朽。」

促轉會進一步說，依其文字語意，具營造威權統治時期統治者被擁戴形象之意，應屬促進轉型正義條例第5條第1項規定的威權象徵。促轉會將於任務總結報告提出建議，促轉會解散後辦理威權象徵處置業務承接機關，應依促進轉型正義條例規定辦理威權象徵的處置，接續檢討中正勳章的存續，以符該條例的立法意旨。

促轉會同時提出「采玉大勳章」具體設立緣由與相應認定和後續處置方案報告一案表示，依勳章條例第10條第2項附表規定，有關「采玉大勳章」式樣及圖說說明：「采玉大勳章中心為玉質國徽，以示國家至上之意。內則崇敬元首，外則敦睦邦交，乃我國最高榮譽勳章。」依其文字語意，尚難認定為崇敬威權時期特定統治者；縱然有傳言指采玉一詞是為紀念蔣中正先生母親而命名，但促轉會查無相關檔案文件可資證明。

促轉會說，依促進轉型正義條例第5條第1項規定，威權象徵係指「紀念、緬懷威權統治者的象徵」，即使采玉大勳章是命名來自威權統治者的家人，促轉會認為尚難認定具威權象徵的意象。

此外，促轉會表示，該會曾於107年11月21日第13次委員會議通過「中正紀念堂轉型五項原則建議」，其中建議中正紀念堂現有的三軍儀隊儀式，明顯具召喚偉人崇拜情感、合法化威權意識形態等象徵意涵，建議優先考慮撤離，在尚未確定蔣介石銅像存廢前，應停止三軍儀隊勤務，作為相關修法及轉型完備前的過渡措施。

促轉會説，該會自107年起數度行文國防部洽詢有關三軍儀隊的法源依據，經查中正紀念堂的三軍儀隊曾於陳水扁前總統時期撤離，後因時中正紀念堂管理處的主管機關教育部函請國防部派遣支援勤務， 因此於98年1月21日重新派駐，其後中正紀念堂改隸文化部，國防部仍配合主管機關要求，持續派遣儀隊駐防。

促轉會強調，該會除積極持續與國防部、文化部協商，同時呼籲文化部評估取消儀隊派遣，或考慮將三軍儀隊駐防的場所移出銅像大廳，於戶外廣場執行勤務或駐守於升降旗台左右，彰顯對國家的效忠。