後輔幹部接獲公文 不支援「快篩國家隊」就不續聘？
國防部受命動員後備指揮部所屬後備軍人輔導中心幹部，投入「快篩國家隊」，到工廠生產線協助廠商生產快篩劑，從原無償到每日400元津貼。但動員後服甚至現役後備幹部從事生產勞務終究受到爭議，但軍方下令「將支援出席狀況，納為112年續聘要件參據」，讓不少後服幹部譁然。
有後服幹部出示台北市後備指揮部「後備軍人輔導中心協助『快篩國家隊』執行防疫任務案」公文指稱，公文要求動員後服幹部投入台北市、新北市兩家科技、生醫公司生產線協助生產快篩劑，任務時間是自4月19日至6月30日止「滾動式修正」，每日工作時間自上午9時至18時不等，內容要求各輔導中心於任務時間前1週完成名冊繕造，以利軍方人員掌握及完成電話聯訪，並依任務實需發開會通知單。
公文內容向後服幹部表示，支援出席狀況，納為112年續聘要件參據。
包括北市各區的後備軍人輔導中心都收獲這份公文，有幹部抱怨，以後服人力支援接單廠商生產快篩劑，不僅勞動條件約定簡陋，軍方是續聘與否作為「強迫上工」的理由，讓人不敢苟同。
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