獨／太平島浚深碼頭邊施作跑道延長？ 海巡署上午出聲了

中國大陸「南海戰略態勢感知」（SCSPI）微博日前宣稱，透過歐洲哨兵衛星4月3日、13日、18日的連續即時偵測，發現我國南沙太平島西側開始填海造陸工程，圖片顯示西側跑道尾的新生地擴大面積，貼文指稱「印證了此前『聯合報』報導我當局計劃擴建太平島跑道供戰機起降的消息」。但海巡署上午表示，利用太平島碼頭浚深進行跑道延長工程，「相關說法純屬臆測，海巡署沒有評論。」

太平島目前正在實施碼頭船席浚深工程，挖掘出的砂石，原應規劃置於港裡的簡易碼頭突堤護岸上。但若中方出示歐洲哨兵衛星圖片為真，顯示太平島跑道尾西部新生地確有工程進行，塵土疑擾動水面造成衛照裡地表面積變大的現象，過去挖掘碼頭時也曾出現。

哨兵（Sentinel）衛星是歐洲航天局哥白尼計劃（GMES）中的地球觀測衛星，由兩顆衛星組成，載有C波段合成孔徑雷達，可提供連續圖像，包括白天、夜晚和各種天候下的地表成像。

「南海戰略態勢感知」（SCSPI）微博20日貼文宣稱，根據哨兵衛星圖像掌握，太平島西端開始了填海造陸工程，印證了此前媒體報道台當局計劃擴建太平島跑道供戰機起降的消息。貼文同時引述：「據台灣《聯合報》報道，台當局計劃將現有1150米的跑道延長至1500米，必要時能供戰機起降。台灣空軍司令部曾回應稱，太平島跑道運作正常，相關說法純屬臆測，空軍沒有評論。」等語。

貼文同時出示哨兵衛星拍攝太平島西部的的連續成像，分為4月3日、13日、18日，圖中可見太平島跑道尾部長年來穩固的新生地，13日起突然擴大面積且白化，18日的面積甚至及於1號碼頭側面。

聯合報本月18日報導指出，太平島是今年內準備就跑道延長進行招標。而貼文顯然暗指浚深工程同時執行跑道延長。而該新生地確是延長跑道的基礎。有官員私下稱，碼頭浚深挖掘出的海沙是堆在港內簡易碼頭護岸上，但海流會帶沙走，或因此造成西部生新生地面積變大現象。

海巡署上午表示，利用太平島碼頭浚深進行跑道延長工程，「相關說法純屬臆測，海巡署沒有評論。」

太平島過去施作太平碼頭，原為鞏固碼頭，曾用浚深砂石堆置出新生的沙洲，並從台灣運來數百座消波塊加以鞏固，太平島面積從0.49增加到0.51平方公里，主要的部分都是在跑道尾部這塊新生地上。