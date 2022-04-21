中科院為制海雄二、三與增程彈 設計特種彈庫

國防部公布「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」中各項武器採購與新建設施規劃，敘明國造「岸置反艦飛彈」採購案第一階段，現已完成台中一處包括彈庫等設施工程。據了解，此處是蔡總統年初曾巡視的台中清水海軍海鋒大隊機動二中隊，營區內有中科院執行設計規劃的新式彈庫，狀極雄偉，未來是台製美造各型制海飛彈的屯儲設施。

國防部向立法院報告表示，岸置反艦飛彈分為第1、2階段，預算合計795億元，第一階段籌獲雄二、雄三飛彈，執行原有固定陣地系統性提升及飛彈機動化，同時施作設施工程，包括車庫、任務管制中心與彈庫。第二階段執行年度則從112至115年，規劃增建飛彈區隊，獲雄二、雄三及雄三增程型飛彈，並建置駕訓場及綜合保修場計十二處。

報告披露，海軍在第一階段中，已完成雄二飛彈交裝與台中一處設施工程。據了解，台中清水地區新建的海鋒大隊機動二中隊，除雲集雄二、雄三發射車外，同時有中科院新設計的制海飛彈彈庫，未來各陣地制海彈庫都將以此為標準興建。

中科院近年為包括萬劍飛彈、雄昇飛彈各設計抗炸的特種彈庫，周邊有防爆牆，根據興建過程的衛星圖資，都深入地底。相關陣地、彈庫等土木工程預算，也都納入特別預算中。