不畏中共護衛艦 中科院今晚台東「無限高」飛彈試射

中科院上月24、25日疑因外在干擾，取消飛彈試射後，今晚在台東及屏東兩地再度試射「無限高」飛彈。外界猜測此次試射是進行國防部日前公開代號「雄昇飛彈」的地對地巡弋飛彈。但專家認為依射擊通報圖，研判應是「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈持續驗證。

今天晚上7點40分，1枚飛彈從台東成功鎮基翬漁港附近拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，劃破寂靜昏暗的長空，只見一道火光直竄天空，約20幾秒後才消失眼前，現場軍事迷及民眾驚呼不已；遠在50公里外的台東市區，甚至更遠的太麻里地區也都聽到一聲巨響。

根據漁業署公告的射擊通報顯示，中科院分別今、明和後天共計3天，在晚間7點40分至9點10分止，在東南部海空域進行火砲試射，管制範圍包含了屏東九鵬、台東綠島、蘭嶼及花蓮海空域。依過去慣例，台東發射的飛彈為「靶彈」，屏東則為實際測試的攔截導彈。

今晚試射無限高飛彈，引起外界高度關注，原因是立法院日前三讀通過海空戰力提升特別預算，國防部也首度公開代號「雄昇飛彈」的地對地巡弋飛彈，猜測此次試射是進行雄昇飛彈計畫。雄昇飛彈是從雄二E修改過來的增程型巡弋飛彈，射程最遠達1200公里。

不過，軍事專家認為根據射擊通報的管制範圍圖研判，應是「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈持續驗證，若是試射雄昇飛彈，其圖示應為「倒L」型，也就是飛彈從屏東九鵬基地射出後，穿越綠島、蘭嶼中間轉向宜蘭外海，並來回飛行，較符合雄雄二E增程測試軌跡。

另有民眾遠在太麻里地區聽到巨響，軍事專家認為這間接代表測試飛彈命中靶彈，畢竟空中爆炸聲響，比起飛彈初始發射的聲響傳導還要更大更遠，也代表「強弓專案」愈來愈成熟了。不過，對於今晚試射何種飛彈，中科院及軍方依慣例不做回應，僅表示「希望國人支持國防」。

據了解，中科院今晚試射飛彈，上午海軍雷達也監測到1艘中共飛彈護衛艦出現在台東成功外海往南巴士海峽移動，脫離監測範圍，不影響試射進行。